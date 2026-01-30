दिल्ली में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की तैयारी! पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर्स पर नकेल के लिए तैनात किया स्पेशल अधिकारी

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें सक्रिय आपराधिक गिरोहों पर चर्चा की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने अहम जानकारी साझा की और बताया कि जिन आपराधिक गिरोहों को चिन्हित किया गया है, उन पर नजर रखने के लिए क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के विशेष अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही शहर के उन प्रभावशाली लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, जो इन गिरोहों को संचालन के लिए समर्थन देते हैं। बीते दिनों पुलिस के द्वारा की गई ब्रीफिंग के बाद कमिश्नर सतीश गोलछा ने सभी पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई करने की खुली छूट दे दी। कमिश्नर ने सभी जिलों के डीसीपी को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में पनपे सभी गिरोह पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई करें।