नई दिल्ली

दिल्ली में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की तैयारी! पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर्स पर नकेल के लिए तैनात किया स्पेशल अधिकारी

Delhi Police Encounter : देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी है कि राजधानी में 25 गिरोहों की पहचान की गई है, जिनका नेटवर्क सक्रिय है। इन सभी गिरोहों को खत्म करने के लिए दिल्ली

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 30, 2026

Delhi Police prepares for encounter of criminals

Delhi Police Encounter : देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी है कि राजधानी में 25 गिरोहों की पहचान की गई है, जिनका नेटवर्क सक्रिय है। इन सभी गिरोहों को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा सकती हैं और इस दौरान अपराधियों से मुठभेड़ की भी आशंका जताई जा रही है।

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें सक्रिय आपराधिक गिरोहों पर चर्चा की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने अहम जानकारी साझा की और बताया कि जिन आपराधिक गिरोहों को चिन्हित किया गया है, उन पर नजर रखने के लिए क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के विशेष अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही शहर के उन प्रभावशाली लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, जो इन गिरोहों को संचालन के लिए समर्थन देते हैं। बीते दिनों पुलिस के द्वारा की गई ब्रीफिंग के बाद कमिश्नर सतीश गोलछा ने सभी पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई करने की खुली छूट दे दी। कमिश्नर ने सभी जिलों के डीसीपी को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में पनपे सभी गिरोह पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई करें।

विदेशी गैंस्टरों पर भी दिल्ली पुलिस की नजर

विदेशों से संचालित हो रहे गैंगस्टरों पर सख्ती बढ़ाते हुए डीसीपी स्तर के अधिकारियों को लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने और पासपोर्ट रद्द करने जैसी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। गोलछा ने जोर देकर कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ मकोका के तहत मामले दर्ज किए जाएं या उनकी गैरमौजूदगी में चल रहे मुकदमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। पुलिस आयुक्त ने यह भी आगाह किया कि कई आपराधिक गिरोह नशे की लत के शिकार लोगों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध नशेड़ियों की पहचान करें और उन पर कड़ी निगरानी बनाए रखें।

Delhi Police की नजर में 25 गैंगस्टर गिरोह

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर में सूत्रों के अनुसार, राजधानी में सक्रिय 25 आपराधिक सिंडिकेट का संचालन कई कुख्यात गैंगस्टर कर रहे हैं। इनमें रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, आरजू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर, मंजीत महल-अशोक प्रधान, हिमांशु भाऊ, नीरज बवाना-नवीन बाली, हाशिम बाबा, कौशल चौधरी, दिनेश कराला-दीपक तीतर, मोनू गुज्जर-शमशेर सिंह शेरा, टिल्लू ताजपुरिया, गुरजंत जनता, इरफान उर्फ छेनू और जितेंद्र गोगी जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा काला राणा-नोनी राणा, लक्की पटियाल, नीरज फरीदपुरिया, सुनील सरधनिया, सद्दाम गौरी, हैप्पी पासिया, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श दल्ला, संदीप उर्फ काला जठेरी, वेंकट गर्ग और रोहित चौधरी भी इन सिंडिकेट्स की कमान संभाल रहे हैं।

योगी मॉडल अपना सकती है Delhi Police

राजधानी को अपराध से निजात दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस योगी मॉडल, यानी यूपी पुलिस की तर्ज पर एनकाउंटर अभियान चला सकती है। एनसीआर में आने वाले यूपी के कई जिलों में ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ जैसे अभियानों के जरिए पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाई है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह योजनाबद्ध हो चुकी है।

दूसरी शादी के बाद भी विधवा महिला पारिवारिक पेंशन की हकदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनाया फैसला
नई दिल्ली
family pension verdict delhi high court decision related to crpf jawan case

Delhi News

30 Jan 2026 02:10 pm

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

