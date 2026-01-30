दूसरी शादी के बाद भी विधवा महिला पारिवारिक पेंशन की हकदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनाया फैसला

हाईकोर्ट में माता-पिता ने अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि वह पूरी तरह से अपने बेटे पर निर्भर थे। उनका कहना था कि बहू के दोबारा शादी कर लेने के बाद अब उन्हें ही पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पेंशन से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए। शहीद सैनिक के माता-पिता का कहना था कि पुनर्विवाह के बाद बहू का अपने दिवंगत पति से रिश्ता अपने-आप खत्म हो जाता है, इसलिए उसे पेंशन देना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था की वजह से बुजुर्ग माता-पिता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार यह नियम ठीक नहीं है और बराबरी के सिद्धांतों के अनुसार भी नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 और 2009 के कार्यालय ज्ञापन को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी।