32000 एलईडी, 30 हाईमास्ट लाइटें और मार्च 2026 डेडलाइन…इस जिले की छह करोड़ से बदलेगी सूरत

Palwal Project: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा के फरीदाबाद जिले से सटे पलवल में सड़कों पर 32000 एलईडी और 30 हाईमास्ट लाइटें लगाने की योजना बनी है। यह योजना पलवल नगर परिषद ने तैयार की है। इसके तहत पूरे काम पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और मार्च के आखिरी तक इसकी डेडलाइन तय की गई है। इस योजना के तहत पलवल की गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में कुल 32 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइटें और 30 हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। करीब छह करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर की तस्वीर बदल जाएगी। शहर को रोशनी से जगमग करने के लिए नगर परिषद ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।