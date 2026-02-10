10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

5 खूनी गेम्स के कारण हुई तीन बहनों की मौत…पुलिस ने सरकार से कहा इन गेम्स पर रोक लगाई जाए, जानें कौन हैं वो पांच खेल?

Ghaziabad Three sisters died : गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन बहनों के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि पांच खतरनाक मोबाइल गेम्स इस दर्दनाक घटना की वजह बने, जिसके बाद पुलिस ने यूपी सरकार से इन ऐप्स पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

image

Pooja Geete

Feb 10, 2026

Three sisters died in Ghaziabad the girls were playing these five games

Ghaziabad Three sisters died: गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन बहनों के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार चली आ रही पुलिस की जांच-पड़ताल ने कईं बातों का पर्दाफाश किया है, कड़ी जांच के दौरान उन 5 खतरनाक मोबाइल गेम्स के बारे में पता चला है, जो इन बच्चियों की मौत का कारण बने हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ने यूपी सरकार को संदेशा लिखकर इन ऐप्स पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है।

सुसाइड नोट में मिला इन 5 गेम्स का जिक्र

डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि तीनों बहनों ने अपनी ही बालकनी से कूदकर एक साथ जान दे दी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में बच्चियों ने उन 5 खूनी गेम्स का भी जिक्र किया है जिनकी लत तीनों बहनों को लगी थी। पुलिस ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि इन गेम्स को बैन किया जाए और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा।

ये हैं वो 5 गेम्स

पॉपी प्लेटाइम, द बेबी इन यलो, ईविल नन, आइस क्रीम मैन, आइस गेम

कोरियाई ड्रामा की लत

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ये तीनों बहनें दिन रात कोरियाई पॉप कल्चर और के-ड्रामा देखती रहती थीं। तीनों बहनों को इन सब शो की जबरदस्त लत लग चुकी थी। वे घंटों तक मोबाइल पर इनसे जुड़े वीडियो देखती थीं। पिता ने बताया कि बच्चियों ने पिछले 3 साल से स्कूल जाना छोड़ दिया था और वे पूरी तरह से मोबाइल और ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में खो गई थीं।

अब छोटे बच्चों को नहीं मिलेंगे मोबाइल असाइनमेंट?

इस घटना को देखते हुए, यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है कि स्कूलों को कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल फोन पर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट भेजने से रोका जाए, ताकि बच्चों की मोबाइल लत को कम किया जा सके।

क्या है पूरा मामला?

4 फरवरी की रात करीब 2 बजे, इन तीन बहनों ने अपनी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। पुलिस की अब तक की जांच में किसी बाहरी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं और इसे आत्महत्या का मामला मानकर ही जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

झूठ पर झूठ? गाजियाबाद की बेटियों के पिता की फिर खुली पोल, जिसे तीसरी पत्नी बताया वो निकली कर्मचारी
नई दिल्ली
Ghaziabad Father lies about death of three sisters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

up crime news

Updated on:

10 Feb 2026 03:19 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 5 खूनी गेम्स के कारण हुई तीन बहनों की मौत…पुलिस ने सरकार से कहा इन गेम्स पर रोक लगाई जाए, जानें कौन हैं वो पांच खेल?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

32000 एलईडी, 30 हाईमास्ट लाइटें और मार्च 2026 डेडलाइन…इस जिले की छह करोड़ से बदलेगी सूरत

32000 LED 30 high mast street lights in Palwal Project work completed by March end at Rs 6 crore cost
नई दिल्ली

दिल्ली गड्डा हादसा: दो ठेकेदारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जल बोर्ड की लापरवाही पर पुलिस सख्त

Non bailable warrants issued against two contractors in Delhi pothole accident
नई दिल्ली

लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने व्यापारी को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, सोशल मीडिया पर दिल्ली के लोगों को मिली धमकी

Lawrence Bishnoi's gang shot dead businessman in Delhi
नई दिल्ली

गजब! मरीज को बिना बेहोश किए डॉक्टरों ने बदल दी किडनी, ऑपरेशन के दौरान लगते रहे हंसी-ठहाके, फिर…

ILBS Hospital Doctors performed kidney transplant Surgery on patient without anesthesia in Delhi
नई दिल्ली

2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनेगी टीम नितिन

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.