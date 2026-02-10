5 खूनी गेम्स के कारण हुई तीन बहनों की मौत…पुलिस ने सरकार से कहा इन गेम्स पर रोक लगाई जाए, जानें कौन हैं वो पांच खेल?

Ghaziabad Three sisters died: गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन बहनों के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार चली आ रही पुलिस की जांच-पड़ताल ने कईं बातों का पर्दाफाश किया है, कड़ी जांच के दौरान उन 5 खतरनाक मोबाइल गेम्स के बारे में पता चला है, जो इन बच्चियों की मौत का कारण बने हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ने यूपी सरकार को संदेशा लिखकर इन ऐप्स पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है।