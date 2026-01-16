IRCTC होटल घोटाले में बड़ा अपडेट! दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

IRCTC मामला IRCTC होटल टेंडर घोटाला से संबधित है। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने दो पुराने बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी के हवाले किया और कुछ समय बाद इन दोनों होटल को पटना की एक प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। टेंडर निकालने और देने की प्रक्रिया में नियमों को नजरअंदाज किया गया और जानबूझकर ऐसे फैसले लिए गए, जिससे एक खास कंपनी को फायदा मिले। सीबीआई के अनुसार, सुजाता होटल्स की मालिक सरला गुप्ता भी इस पूरे मामले में मिली हुई थी। बताया जा रहा है कि वह लालू प्रसाद की करीबी हैं और आरजेडी के सांसद रहे प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं। कुल मिलाकर एजेंसी का दावा है कि सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया।