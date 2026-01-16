16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

IRCTC होटल घोटाले में बड़ा अपडेट! दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

IRCTC Hotel Scam: दिल्ली हाईकोर्ट में IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ तय किए गए आरोपों को चुनौती दी है और कहा है कि बिना ठोस सबूत के उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 16, 2026

irctc hotel scam high court seeks cbi reply on rabri devi plea

IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख

IRCTC Hotel Scam: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को IRCTC से जुड़े होटल घोटाले पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से दायर याचिका पर हुई। इस याचिका में राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट ने जो उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं, उनको चुनौती दी। राबड़ी देवी का कहना है कि उनके खिलाफ बिना ठोस सबूत के आरोप तय किए गए हैं और वह राजनीतिक पद से जुड़ी हैं, सिर्फ इस वजह से उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है।

हाईकोर्ट का क्या रहा फैसला?

राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने CBI को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी मामले को लेकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की याचिकाओं की सुनवाई भी 19 जनवरी को ही होने वाली है। हो सकता है कि तीनों याचिकाओं की सुनवाई 19 जनवरी को एक साथ हो जाए।

ट्रायल कोर्ट ने क्या आरोप लगाए थे?

इस मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही कड़ा रुख अपना चुका है। अक्टूबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस चलाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इन सभी पर धोखाधड़ी, आपसी साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों के तहत आरोप तय किए थे। कोर्ट के तय किए गए आरोप हल्के नहीं थे। अगर इस मामले में आरोपी दोषी साबित हो जाते हैं तो उनको 10 साल तक की सजा मिल सकती है।

याचिका में क्या दावा किया गया?

याचिका में दावा किया गया कि लालू यादव या उनके किसी भी घर के सदस्य ने कभी रांची या पुरी के बीएनआर होटल के टेंडर में हिस्सा लिया ही नहीं था। उनका कहना था कि सरकारी वकीलों ने यह बात मानी है कि लालू यादव ने न तो लिखकर और न ही बोलकर किसी भी अधिकारी को कोई आदेश नहीं दिया था। इसके बावजूद कोर्ट ने यह मान लिया कि लालू यादव ने अधिकारियों पर दबाव बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस समय रेल मंत्री थे। राबड़ी देवी का कहना है कि आरोप सिर्फ अंदाजे और शक के आधार पर तय किए गए हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला?

IRCTC मामला IRCTC होटल टेंडर घोटाला से संबधित है। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने दो पुराने बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी के हवाले किया और कुछ समय बाद इन दोनों होटल को पटना की एक प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। टेंडर निकालने और देने की प्रक्रिया में नियमों को नजरअंदाज किया गया और जानबूझकर ऐसे फैसले लिए गए, जिससे एक खास कंपनी को फायदा मिले। सीबीआई के अनुसार, सुजाता होटल्स की मालिक सरला गुप्ता भी इस पूरे मामले में मिली हुई थी। बताया जा रहा है कि वह लालू प्रसाद की करीबी हैं और आरजेडी के सांसद रहे प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं। कुल मिलाकर एजेंसी का दावा है कि सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया।

ये भी पढ़ें

जज साहब! मेरे पूर्व पति ने कई बार…दिल्ली हाईकोर्ट में दादा-चाचा को खोने वाली महिला ने बताई आपबीती, पुलिस पर बड़ा आरोप
नई दिल्ली
delhi hc news delhi police is ordered to find three elderly missing from vasant kunj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

Published on:

16 Jan 2026 04:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / IRCTC होटल घोटाले में बड़ा अपडेट! दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

nathu colony flyover repair or demolition update due to safety issue
नई दिल्ली

मात्र 11 महीने में ही पंजाबी एक्ट्रेस ने तोड़ दी शादी, जानें जिम ट्रेनर पति से क्यों लिया तलाक?

Punjabi actress Mandy Takhar divorce husband Shekhar Kaushal Saket Family Court Delhi
नई दिल्ली

बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर स्कूल बंद, एनसीआर में कहां बढ़ी छुटिटयां और कहां बदला समय, जानें पूरी डिटेल

schools closed winter vacation extended in noida till 8th class and ghaziabad school timing 10 to 3
नई दिल्ली

हमेशा खुश रहो साहब! कड़कड़ाती ठंड में लोगों के बीच ‘मसीहा’ बनकर पहुंचे IPS संजय कुमार, SSP को सड़क पर देख दौड़ी पुलिस

SSP MUZAffarnagar
क्राइम

कम्प्यूटर जॉब बता भारतीय युवाओं से विदेश में करवा रहे गंदा काम!

Muzaffarnagar Police
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.