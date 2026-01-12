दिल्ली से एक महीने में लापता हो गए तीन बुजुर्ग, हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया सख्त आदेश

याचिका के अनुसार, ओंद्रिला दासगुप्ता के माता-पिता मिहिर कुमार दासगुप्ता, अनिंदिता दासगुप्ता और उनके चाचा समीर दासगुप्ता 13 दिसंबर 2025 से लापता बताए जा रहे हैं। उस दिन दोपहर ढाई बजे के बाद से घर के तीनों बुजुर्ग उनके कुत्ते के साथ दिल्ली के वसंत कुंज के पॉकेट-ए में बने घर से लापता हैं। शाम को घर आने के बाद ओंद्रिला ने उन तीनों को फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद किसी से भी बात नहीं हो पाई। साथ ही जब वह घर आई तो घर के अंदर सब सामान बिखरा हुआ था, जिस वजह से उन्हें यह भी लगा कि घर में चोरी हुई है। इस वजह से उसी दिन वह तुरंत किशनगढ़ थाने में गई और शिकायत दर्ज करवाई।