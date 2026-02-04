फिर होगी बारिश…नया पश्चिमी विक्षोभ बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ेंगे हालात

Rain Alert in Delhi NCR: राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के जिलों में फरवरी की शुरुआत से ही मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पिछले दो दिनों से मौसम अलग-अलग रूपों में दिख रहा है। हालांकि बात अगर बुधवार की करें तो दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही खिली धूप ने ठंड से थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर मौसम फिर से बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के लेटेस्ट पूर्वानुमान की मानें तो अगले 24 घंटे बाद दिल्ली-एनसीआर में बारिश और पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे तीन पश्चिमी विक्षोभों का एकसाथ सक्रिय होना बड़ा कारण माना जा रहा है।