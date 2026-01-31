तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय! दिल्ली-एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी के आसार, IMD Alert

Weather Forecast: साल 2025 में मानसून अपने समय से पहले देश में एंट्री कर गया था। इसके बाद से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे तो औसतन चार महीने ही बारिश होती है, लेकिन इस बार कुछ राज्यों में सर्दियों ‌के दौरान भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। इससे जहां ठिठुरन और गलन में इजाफा हुआ, वहीं कई राज्यों में कोहरे के प्रभाव में कमी देखी गई। अब एक बार मौसम विभाग ने फिर दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो अगला एक सप्ताह यानी 31 जनवरी से सात फरवरी तक बारिश-बर्फबारी जारी रहेगी। मौसम में यह बदलाव तीन पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से आने की संभावना है।