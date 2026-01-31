चौथा बच्चा पैदा करो और 25 हजार…लव जेहाद पर पिंकी चौधरी का बड़ा बयान, हिन्दुओं के लिए दो नए ऐलान

भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी ने वीडियो में कहा कि जो हिन्दू समाज के लोग सिर्फ दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वह देश के लिए घातक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जिन हिन्दू परिवारों के सामने बच्चे पालने में आर्थिक तंगी सामने आ रही है, उनकी मदद के लिए हिन्दू रक्षा दल तैयार है। हिन्दू रक्षा दल प्रत्येक हिन्दू परिवार को चौथा बच्चा पैदा करने पर 25 हजार रुपये देगा और पांचवां बच्चा पैदा करने पर 31 हजार रुपये नकद देगा। इसके साथ ही आर्थिक परेशानी का सामना करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्‍था भी हिन्दू रक्षा दल करेगा।