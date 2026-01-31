NCR में 672 फ्लैटों की बिक्री में बड़ा फर्जीवाड़ा…सीबीआई की जांच में सामने आया काला सच

चार्जशीट में सामने आया कि शिकायतकर्ता नूपुर चौरसिया ने बिल्डर को 9.45 लाख रुपये दिए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद से 35 लाख रुपये का होम लोन लिया। लोन जून 2020 में मंजूर हुआ और इसके बाद चौरसिया, बिल्डर और बैंक के बीच सबवेंशन स्कीम के तहत त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसमें तय हुआ था कि चौरसिया को पज़ेशन मिलने तक कोई प्री-EMI नहीं देनी होगी, और पज़ेशन बुकिंग की तारीख से छह महीने के भीतर देने का वादा किया गया था। लेकिन CBI की जांच में खुलासा हुआ कि वही फ्लैट 2017 में मोहम्मद एहतेशाम को 42 लाख रुपये में बेचा जा चुका था, और उनके लोन अकाउंट के बावजूद फ्लैट को चौरसिया को दोबारा बेच दिया गया।