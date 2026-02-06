ये कैसा प्यार! शादी से तीन दिन पहले लड़की को चाकुओं से गोदा और फिर काट ली अपनी भी गर्दन…

इस घटना के बाद लड़की और लड़का पक्ष में तनाव हो गया। युवक-युवती दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित के परिजनों ने आरोप लगाया कि ये ऑनर किलिंग है। लड़की के घर वालों ने दोनों की हत्या की है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी जमकर तनातनी हुई। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस घटना के बाद से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। दोनों की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक जांच पड़ताल में यही लग रहा है कि लड़की शादी कहीं और तय हो जाने की वजह से नाराज था और इसी गुस्से में उसने पहले लड़की की हत्या की और फिर खुद की गर्दन चाकू से रेत ली।