सिर्फ 15 दिन… 800 से ज्यादा लोग लापता! दिल्ली से महिलाएं और बच्चे कहां गायब हो रहे? चौंकने वाला आकड़ा आया सामने

Delhi Missing Case Safety Issues: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में लापता लोगों के अचानक बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के पहले सिर्फ 15 दिनों में ही राजधानी में 800 से ज्यादा लोग लापता (Delhi Missing Case) हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी औसतन हर दिन 54 लोग लापता हुए: