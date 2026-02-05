आप हमारी शादी कराना चाहते थे, लेकिन…तीन बहनों को कोरियन से हुआ प्यार, सामने आया काला सच

Ghaziabad 3 Sisters Suicide Case: दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित भारत सिटी सोसायटी की नौंवी मंजिल से आधी रात छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाली बहनों को कोरियन से प्यार हो गया था। उन्होंने अपने आठ पेज के सुसाइड नोट में इसका जिक्र करते हुए बड़ा खुलासा किया है। लड़कियों का सुसाइड नोट पढ़कर जहां पुलिस हैरान है, वहीं माता-पिता के भी होश उड़ गए हैं। लड़कियों की डायरी में एक जगह लिखा है, "हमें कोरियन बहुत पसंद है। प्यार, प्यार, प्यार।" इसे उन्होंने अपनी असल जिंदगी की कहानी बताया है। लड़कियों ने सुसाइड नोट में लिखा है कि जो कुछ इन पन्नों में दर्ज है, उस पर भरोसा किया जाए। डायरी में माता-पिता पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वे उनकी पसंद, भविष्य और शादी को लेकर उनसे सहमत नहीं थे। एक स्थान पर लिखा गया है, "आप (माता-पिता) हमें कोरियन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। कोरियन ही हमारी जिंदगी थी…आप हमारी शादी किसी भारतीय से करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता।"