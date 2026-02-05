5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आप हमारी शादी कराना चाहते थे, लेकिन…तीन बहनों को कोरियन से हुआ प्यार, सामने आया काला सच

Ghaziabad 3 Sisters Suicide Case: गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित भारत सिटी सोसायटी में मंगलवार रात करीब 2 बजे तीन सगी बहनों के सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार तीनों बहनों ने आठ पेज के सुसाइड नोट में विस्तार से सारी बातें लिखी हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Feb 05, 2026

New update in Ghaziabad 3 sisters suicide case girls adopted korean name

Ghaziabad 3 Sisters Suicide Case: दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित भारत सिटी सोसायटी की नौंवी मंजिल से आधी रात छलांग लगाकर आत्महत्या करने वाली बहनों को कोरियन से प्यार हो गया था। उन्होंने अपने आठ पेज के सुसाइड नोट में इसका जिक्र करते हुए बड़ा खुलासा किया है। लड़कियों का सुसाइड नोट पढ़कर जहां पुलिस हैरान है, वहीं माता-पिता के भी होश उड़ गए हैं। लड़कियों की डायरी में एक जगह लिखा है, "हमें कोरियन बहुत पसंद है। प्यार, प्यार, प्यार।" इसे उन्होंने अपनी असल जिंदगी की कहानी बताया है। लड़कियों ने सुसाइड नोट में लिखा है कि जो कुछ इन पन्नों में दर्ज है, उस पर भरोसा किया जाए। डायरी में माता-पिता पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वे उनकी पसंद, भविष्य और शादी को लेकर उनसे सहमत नहीं थे। एक स्थान पर लिखा गया है, "आप (माता-पिता) हमें कोरियन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। कोरियन ही हमारी जिंदगी थी…आप हमारी शादी किसी भारतीय से करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता।"

कोरियन कल्चर के गहरे प्रभाव में थीं तीनों बहनें

यह घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित भारत सिटी सोसायटी की है, जहां मंगलवार रात करीब 2 बजे सोसायटी की 9वीं मंजिल से कूदकर तीनों सगी बहनों ने अपनी जान दे दी। 16,14 और 12 साल की तीनों बहनों पर कोरियन कल्चर का गहरा प्रभाव था। वे कोरियाई खेलों, गानों और फिल्मों से बेहद प्रभावित थीं और धीरे-धीरे उनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि उनकी सोच, पसंद और पहचान तक उसी के इर्द-गिर्द घूमने लगी। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि तीनों ने अपना नाम और पहनावा भी बदल लिया था। घटना के बाद उनके कमरे से सुसाइड नोट और करीब 8–9 पन्नों की एक डायरी बरामद हुई है।

तीनों बहनों ने बदली थी पहचान

इन लिखित दस्तावेज़ों में दर्ज बातों से पता चलता है कि तीनों बहनों के जीवन में कोरियन संस्कृति का असर बेहद गहरा था और वे इसे अपने परिवार और अपनी जान से भी अधिक अहम मानने लगी थीं। जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें भविष्य में कोरिया जाने का सपना देखती थीं। वे अपने हेयरस्टाइल, कपड़ों और रहन-सहन से खुद को कोरियन दिखाने की कोशिश करती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पहचान बदलते हुए अपने लिए कोरियन नाम रख लिए थे। वे एक-दूसरे को MARIA, ALIZA और CINDY नाम से ही बुलाती थीं। सुसाइड नोट में यह भी लिखा गया है कि वे आगे चलकर किसी भारतीय से नहीं, बल्कि कोरियन व्यक्ति से ही शादी करना चाहती थीं।

डायरी में दर्ज है उनकी मनःस्थिति

तीनों नाबालिग बहनों के कमरे से मिली एक छोटी डायरी उनके भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष और भावनात्मक तनाव को उजागर करती है। रंगीन कोरियाई दुनिया के सपनों, पसंदीदा कलाकारों और कल्पनाओं के बीच लिखे गए ये पन्ने यह भी बताते हैं कि परिवार के भीतर उनकी पसंद और पहचान को लेकर तनाव बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक, डायरी में कई बार कोरिया के प्रति उनके गहरे लगाव का जिक्र मिलता है और यह भी संकेत मिलता है कि परिवार उन्हें अपनी उस कल्पनात्मक दुनिया से बाहर आने के लिए दबाव डाल रहा था, जिससे वे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थीं।

ये भी पढ़ें

बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी मां, नहीं माना तो…दिल्ली में 20 साल के लड़के की हत्या का खुलासा
नई दिल्ली
mother proposed daughter boyfriend in Delhi minor son killed sister Lover Shivam murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

05 Feb 2026 03:35 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आप हमारी शादी कराना चाहते थे, लेकिन…तीन बहनों को कोरियन से हुआ प्यार, सामने आया काला सच

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC उम्मीदवारों को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने CSE 2023 CSAT चुनौती याचिकाएं खारिज कीं… HC ने की अमह टिप्पणी

UPSC aspirants get a shock from the Delhi High Court
नई दिल्ली

20 साल से क्या कर रहे थे?…RTI पर दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने एमसीडी की लगा दी क्लास

delhi high court slams mcd over rti transparency failure
नई दिल्ली

डरावना सच: दिल्ली में 10 साल में 37 हजार नबालिग लड़कियां गायब, आखिर कहां जा रही बच्चियां? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

37,000 minor girls have gone missing in Delhi in the last 10 years
नई दिल्ली

कलयुगी बेटे की क्रूरता, खाने में देरी हुई तो डंडों से पीट-पीटकर किया लहूलुहान…मां ने अस्पताल में तोड़ा दम

Jewar domestic dispute son murder his mother
नई दिल्ली

दंपति ने हवाला के जरिए दुबई में खरीदी 34 करोड़ की संपत्ति, दिल्ली में 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, जानें ED ने क्यों की कार्रवाई?

ED raid Delhi Kapil Agarwal Dubai property seizure in FEMA Rule hawala Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.