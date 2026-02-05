दंपति ने हवाला के जरिए दुबई में खरीदी 34 करोड़ की संपत्ति, दिल्ली में 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, जानें ED ने क्यों की कार्रवाई?

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन से जुड़े एक बड़े मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली में छापेमारी की है। जांच में सामने आया है कि कुछ रईस लोगों ने अवैध तरीके से भारत से पैसा बाहर भेजकर दुबई में करोड़ों रुपये की संपत्तियां खरीदीं। यह पूरा लेनदेन न तो बैंकिंग चैनलों के जरिए हुआ और न ही इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कोई अनुमति ली गई। ED ने जब संबंधित लोगों ने पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा वो उस रकम से संबंधित रिकॉर्ड भी ईडी को उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिसका इस्तेमाल उन्होंने दुबई में जमीन खरीदने के लिए किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला अघोषित विदेशी संपत्ति (Undisclosed Foreign Assets) से जुड़ा है।