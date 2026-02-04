गलती से मारा गया कारोबारी…कनॉट प्लेस में पीट-पीटकर हत्या के बाद आरोपियों को पता चली हकीकत तो उड़े होश

सीटी स्कैन में शिवम की खोपड़ी में कई फ्रैक्चर पाए गए। 4 जनवरी को उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने 36 से 72 घंटे में होश में आने की उम्मीद जताई थी। पिता के अनुसार, 7 जनवरी को उसने कुछ मिनटों के लिए आंखें खोली थीं, लेकिन उसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आखिरकार 19 जनवरी को शिवम ने दम तोड़ दिया। परिवार ने शिवम को बेहद मिलनसार, शांत स्वभाव और मददगार इंसान बताया। वह अपने जीजा के साथ निर्माण व्यवसाय से जुड़े थे और जानवरों, खासकर कुत्तों से उन्हें बेहद लगाव था। पिता ने बताया कि शिवम ने आयरलैंड से खरीदा लैब्राडोर पाला था। भतीजे को डर लगने के कारण उन्होंने कुत्ते को बुलंदशहर में एक दोस्त के यहां शेल्टर दिलवाया, लेकिन हर हफ्ते उससे मिलने जरूर जाते थे।