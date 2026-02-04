इस डायरी में जो लिखा है, सब सच है…क्या है कोरियन लवर गेम का रहस्य, तीनों नाबालिग बच्चियों के पिता ने दिया बड़ा बयान

गाजियाबाद में तीन नाबालिगों ने कोरियन गेम की वजह से की आत्महत्या
Ghaziabad Triple Suicide:दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके की भारत सिटी में देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात के लगभग ढ़ाई बजे एक साथ तीन नाबालिग बहनों ने नौंवी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। इस हादसे के बाद सोसाइटी में अचानक शोर मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लेकिन जब तक घर वालों और बाकी लोगों को पता चला तब तक तीनों बच्चियां छलांग लगा चुकी थीं। उसके बाद एंबुलेंस को बुलाया गया और तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने और समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के पीछे का कारण कोरियन गेम को बताया जा रहा है।
परिजनों के अनुसार, वे तीनों बहनें एक कोरियन गेम खेलती थीं और पूरे समय उसी में लगी रहती थीं। इस वजह से उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर भी काफी असर पड़ रहा था। तीनों बहनें नाबालिग थीं, और वे सिर्फ 16, 14 और 12 साल की थीं। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि सबसे बड़ी बहन, जो 16 साल की थी, वह चौथी क्लास में ही थी। उन तीनों ने लॉकडाउन के बाद से स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। इसी बात से परेशान होने की वजह से उनके घर वाले उन्हें डांटते रहते थे और इसी वजह से वे उनसे नाराज रहती थीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से घर का माहौल भी खराब रहता था।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें ‘कोरियन लवर’ नाम के एक ऑनलाइन टास्क-बेस्ड गेम से जुड़ी हुई थीं। बताया जा रहा है कि इस गेम में कई लेवल होते हैं और हर टास्क को पूरा करने का दबाव खिलाड़ियों पर डाला जाता है। पुलिस को शक है कि आखिरी टास्क ने बच्चियों को यह जानलेवा कदम उठाने पर मजबूर किया। मोबाइल फोन, गेम चैट, कॉल रिकॉर्ड और ऐप डेटा की गहन डिजिटल जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गेम के जरिए किसी तरह का मानसिक शोषण या उकसावा तो नहीं किया गया।
मृतक बहनों के पिता, चेतन कुमार, ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटियां लंबे समय से एक कोरियन ऑनलाइन गेम खेल रही थीं। उनके अनुसार, गेम में कुल 50 टास्क थे और जिस दिन यह घटना हुई, वही आखिरी टास्क का दिन था। पिता ने यह भी बताया कि बच्चियों ने कूदने के लिए घर में रखी दो-स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। पुलिस इस बयान के आधार पर जांच को और गहराई से आगे बढ़ा रही है।
पुलिस को लड़कियों के घर से 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस डायरी में जो भी लिखा है, सब सच है। इसे पढ़ लीजिए। साथ ही उस नोट में एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी लिखा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी रोने वाली इमोजी भी बनाई हुई है। पुलिस इस मामले की गहन जांच में लगी हुई है और केस के हर पहलू को बहुत ध्यान से देख रही है।
