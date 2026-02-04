इस डायरी में जो लिखा है, सब सच है…क्या है कोरियन लवर गेम का रहस्य, तीनों नाबालिग बच्चियों के पिता ने दिया बड़ा बयान

Ghaziabad Triple Suicide:दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके की भारत सिटी में देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात के लगभग ढ़ाई बजे एक साथ तीन नाबालिग बहनों ने नौंवी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। इस हादसे के बाद सोसाइटी में अचानक शोर मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लेकिन जब तक घर वालों और बाकी लोगों को पता चला तब तक तीनों बच्चियां छलांग लगा चुकी थीं। उसके बाद एंबुलेंस को बुलाया गया और तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने और समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के पीछे का कारण कोरियन गेम को बताया जा रहा है।