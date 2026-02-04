मम्मी-पापा सॉरी…. तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सामने आया यह कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों बहनें मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी। तीनों एक साथ सभी काम किया करती थी। आज रात करीब दो बजे तीनों बहनों ने एक साथ नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दीं। अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को एक पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें मम्मी-पापा सॉरी लिखा है।