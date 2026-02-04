4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मम्मी-पापा सॉरी…. तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सामने आया यह कारण

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर तीन नाबालिग बहनों ने जान दे दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 04, 2026

Three minor sisters suicide Ghaziabad Uttar Pradesh

गाजियाबाद में नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। (Photo - @X)

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां के लोनी इलाके में टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से कूदकर तीन नाबालिग सगी बहनों ने जान दे दी। यह घटना भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे की बताई जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों बहनें मोबाइल गेम ऐप की आदी हो चुकी थी। तीनों एक साथ सभी काम किया करती थी। आज रात करीब दो बजे तीनों बहनों ने एक साथ नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दीं। अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को एक पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें मम्मी-पापा सॉरी लिखा है।

फिलहाल पुलिस इस एंगल से तफ्तीश कर रही है कि क्या तीनों बहनों ने गेम के किसी टास्क को पूरा करने के लिए 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों लड़कियों की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। उनकी पहचान निशिका (16 वर्ष), प्राची (14 वर्ष) और पाखी (12 वर्ष) के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थीं।

उधर, तीन बहनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तीनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। माता-पिता इस घटना के बाद से बदहवास हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना के दौरान तीनों बहनों को गेम खेलने की लत लगी थी।

'पापा, हम कोरियन नहीं छोड़ सकते'

नाबालिगों के पिता का कहना है, "उन्होंने मुझसे कहा था, 'पापा, हम कोरियन नहीं छोड़ सकते। कोरियन हमारी जिंदगी है। कोरियन हमारे लिए सब कुछ है। आप हमें इससे अलग नहीं कर सकते। हम अपनी जान दे देंगे।' मैंने अभी सुसाइड नोट देखा है। यह बहुत ही दुखद है। मैं सभी माता-पिता से अपील करता हूं कि वे सावधान रहें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे खेलों से इतने गहरे न जुड़ जाएं..."

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 09:57 am

Published on:

04 Feb 2026 09:13 am

Hindi News / National News / मम्मी-पापा सॉरी…. तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सामने आया यह कारण
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.