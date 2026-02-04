दिल्ली की सड़कों का बदलेगा चेहरा: PWD मंत्री बोले- केंद्र से मांगे 1200 करोड़

सड़कें सुधारने के साथ-साथ दिल्ली को सुंदर बनाने की योजना भी है। PWD ने फ्लाईओवरों और फुट ओवरब्रिज (FOB) के सौंदर्यीकरण के लिए एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि राजधानी की सुंदरता में भी चार चांद लगेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि "यह बजट 2047 के विकसित भारत और विकसित दिल्ली का रोडमैप है। केंद्र के सहयोग से अब यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी।