Government scheme होली-दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, जानिए कैसे

Government scheme दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को त्योहारी तोहफा देते हुए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत होली और दिवाली पर लाभार्थियों को एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 242 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिन परिवारों के पास वैध राशन कार्ड हैं उन्हें एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर 853 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी