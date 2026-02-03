कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिर एक्टिव हुआ दिल्ली HC, 10 साल की सजा मामले में अब हर दिन होगी सुनवाई

आपको बता दें कि पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा दुष्कर्म दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिया गया था, जिसके बाद पीड़िता, उसकी मां और वकील के साथ कई लोग सड़क पर उतर गए थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद जमानत रद्द कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि किसी परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत जैसे गंभीर मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित पांच अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।