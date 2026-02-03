UGC को लेकर JNU के बाद DU में बवाल, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों का प्रदर्शन…पुलिस ने संभाला मोर्चा

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जनवरी 2026 से लागू हुए UGC Promotion of Equity Regulations, 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट का कहना है कि नए नियम साफ नहीं हैं और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना है, जिससे समाज में बंटवारा बढ़ सकता है। इसी वजह से अदालत ने सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की है।