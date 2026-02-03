3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक! बर्फीले तूफान के साथ बादल-कोहरे पर बड़ी भविष्यवाणी

Double Weather Warning: दिल्ली-एनसीआर में फरवरी की शुरुआत से ही मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। अब IMD ने फिर से अगले सात दिनों के लिए बादल-कोहरे संग कड़ाके की ठंड का डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कोहरे और ठंड को देखते हुए सतर्क रहें और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Feb 03, 2026

Double weather Warning in Delhi-NCR imd Big prediction Rain clouds and fog Forecast

Double Weather Warning: राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के जिलों में फरवरी की शुरुआत से ही मौसम अपने रंग बदलने लगा। पहले बारिश और आंधी ने जहां सर्दी में इजाफा किया, वहीं अब मौसम विभाग ने फिर अगले सात दिनों के लिए मौसम के डबल अटैक की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और बर्फीली हवाओं का डबल अटैक अभी जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, 9 फरवरी तक राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंड से बड़ी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।

तीन दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में IMD का येलो अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, इस दौरान सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। इसके बाद अगले दो दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे ठंड में भारी इजाफा होने वाला है। बात अगर 3 फरवरी की करें तो इस दिन देर रात घना कोहरा छह सकता है। इससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। न्यूनतम तापमान 8.6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

4 फरवरी को बादल और कोहरा करेंगे परेशान

IMD विशेषज्ञों के अनुसार चार फरवरी को दिल्ली-एनसीआर के मौसम में विशेष बदलाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस दिन भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चार फरवरी को दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री और अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बात अगर पांच फरवरी की करें तो इस दिन भी दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा।

6 फरवरी: कोहरे के बाद तेज हवाओं का दौर

मौसम विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के अनुसार, पांच फरवरी को दिल्‍ली-एनसीआर में घने कोहरा छाने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी रखा है। इस दिन सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा, वहीं दिन में भी धूप कमजोर रहने की संभावना है। इसके अलावा लगातार तीन दिनों तक कोहरे का कहर झेलने के बाद 6 फरवरी से मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि हवाओं के कारण ठंड का असर और बढ़ सकता है।

7 फरवरी को ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें

7 फरवरी को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन के समय तेज हवाएं चलने से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 8 फरवरी को मौसम में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। सुबह के समय धुंध बनी रह सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जो 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बात अगर नौ फरवरी की करें तो इस दिन भी दिल्ली-एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम धुंध की संभावना है। इस दिन न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ: दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी संभावना… अगले 7 दिनों के लिए IMD का अलर्ट
नई दिल्ली
IMD alert Rain and snowfall likely in these states including Delhi NCR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

03 Feb 2026 05:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक! बर्फीले तूफान के साथ बादल-कोहरे पर बड़ी भविष्यवाणी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिर एक्टिव हुआ दिल्ली HC, 10 साल की सजा मामले में अब हर दिन होगी सुनवाई

Delhi High Court will hear the Kuldeep Sengar case daily
नई दिल्ली

UGC को लेकर JNU के बाद DU में बवाल, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों का प्रदर्शन…पुलिस ने संभाला मोर्चा

After JNU there is uproar in DU regarding UGC
नई दिल्ली

एनसीआर में सील होंगे प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर, 50 करोड़ टैक्स वसूलने पर सख्ती से विभागों में हड़कंप

Municipal Corporation action against property tax defaulters in Faridabad government offices will be sealed
नई दिल्ली

मुंबई से दिल्ली पहुंचे 40 यात्रियों का सामान फ्लाइट से गायब, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, फिर सामने आई ये सच्चाई

air india baggage was left behind at mumbai airport during flying to delhi
नई दिल्ली

आर्द्रभूमियां केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.