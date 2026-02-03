दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक! बर्फीले तूफान के साथ बादल-कोहरे पर बड़ी भविष्यवाणी

Double Weather Warning: राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के जिलों में फरवरी की शुरुआत से ही मौसम अपने रंग बदलने लगा। पहले बारिश और आंधी ने जहां सर्दी में इजाफा किया, वहीं अब मौसम विभाग ने फिर अगले सात दिनों के लिए मौसम के डबल अटैक की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और बर्फीली हवाओं का डबल अटैक अभी जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी साप्ताहिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, 9 फरवरी तक राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंड से बड़ी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।