मुंबई से दिल्ली पहुंचे 40 यात्रियों का सामान फ्लाइट से गायब, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, फिर सामने आई ये सच्चाई

दिल्ली में फ्लाइट के उतरने के बाद यात्री बैगेज बेल्ट के पास खड़े होकर अपने सामान का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी 40 यात्रियों के बैग आए ही नहीं। पहले तो लोग इंतजार करते रहे कि उनका सामान आ जाएगा, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब उनका सामान नहीं आया तो उन लोगों ने एयरलाइंस के स्टाफ से बात की तो उन्हें पता चला कि यात्रियों का चेक-इन सामान फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं पाया था। जानकारी मिली कि पूरा का पूरा एक कंटेनर मुंबई एयरपोर्ट पर ही रह गया। जिन लोगों को जरूरी मीटिंग, शादी या किसी काम से दिल्ली आना था, उन्हें बिना सामान के काफी परेशानी झेलनी पड़ी।