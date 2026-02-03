3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मुंबई से दिल्ली पहुंचे 40 यात्रियों का सामान फ्लाइट से गायब, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, फिर सामने आई ये सच्चाई

Air India Baggage: मुंबई से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में करीब 40 यात्रियों का सामान नहीं आया। बताया गया कि पूरा कार्गो कंटेनर मुंबई एयरपोर्ट पर छूट गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Feb 03, 2026

air india baggage was left behind at mumbai airport during flying to delhi

प्रतीकात्मक तस्वीर

Air India Baggage: सोमवार दोपहर मुंबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2677 थोड़ी देर से उड़ी, लेकिन रास्ते में पायलट ने उड़ान के समय को मैनेज कर लिया। बता दें फ्लाइट देरी से उड़ने के बाद भी पांच मिनट पहले ही उतर गई थी। यात्रियों को समय से पहले पहुंचकर बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर बाद ही गुस्से में बदल गई। जैसे ही वे फ्लाइट से उतरकर अपना सामान लेने पहुंचे, उन्हें उनका सामान ही नहीं मिला। इस परेशानी की यात्रियों ने उम्मीद नहीं की थी।

बैगेज बेल्ट पर नहीं मिला सामान

दिल्ली में फ्लाइट के उतरने के बाद यात्री बैगेज बेल्ट के पास खड़े होकर अपने सामान का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी 40 यात्रियों के बैग आए ही नहीं। पहले तो लोग इंतजार करते रहे कि उनका सामान आ जाएगा, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब उनका सामान नहीं आया तो उन लोगों ने एयरलाइंस के स्टाफ से बात की तो उन्हें पता चला कि यात्रियों का चेक-इन सामान फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं पाया था। जानकारी मिली कि पूरा का पूरा एक कंटेनर मुंबई एयरपोर्ट पर ही रह गया। जिन लोगों को जरूरी मीटिंग, शादी या किसी काम से दिल्ली आना था, उन्हें बिना सामान के काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

तकनीकी दिक्कत का दिया हवाला

जब यात्रियों ने एयरलाइन के लोगों से पूछा कि आखिर यह गलती कैसे हो गई, तो उन्हें कहा गया कि यह किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हुआ है। लेकिन किस तरह की तकनीकी परेशानी थी, इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। यात्रियों का कहना है कि स्टाफ ने बस इतना ही बताया कि उनका सामान मुंबई एयरपोर्ट पर ही है और उसे बाद में किसी दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर एयर इंडिया की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर अचानक झपट पड़ी महिला, पहले दांतों से कंधे पर काटा फिर फाड़ दी वर्दी, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली
police offer assaulted woman attacks on cop during duty in east delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

Delhi News

Published on:

03 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मुंबई से दिल्ली पहुंचे 40 यात्रियों का सामान फ्लाइट से गायब, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, फिर सामने आई ये सच्चाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनसीआर में सील होंगे प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर, 50 करोड़ टैक्स वसूलने पर सख्ती से विभागों में हड़कंप

Municipal Corporation action against property tax defaulters in Faridabad government offices will be sealed
नई दिल्ली

आर्द्रभूमियां केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं

नई दिल्ली

क्या होती है फॉर्मूला-1 रेस? ग्रेटर नोएडा में 13 साल बाद ‌जापान समेत कई देशों की कंपनियां दिखाएंगी ‘जलवा’

formula 1 race india may return at buddh international circuit in yamuna city
नई दिल्ली

सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

Crime
नई दिल्ली

करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

Fir against Govinda
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.