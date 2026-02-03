ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर अचानक झपट पड़ी महिला, पहले दांतों से कंधे पर काटा फिर फाड़ दी वर्दी, जानें पूरा मामला

Police officer assaulted: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक महिला ने ड्यूटी पर तैनात एक हेड कॉन्सटेबल पर अचानक हमला कर दिया। मौके पर झगड़े को शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस मौके पर जाकर हालातों को संभा ही रही थी, इतने में ही महिला ने अचानक आक्रामक रवैया अपनाते हुए पहले दांतों से काटा और उसके बाद वर्दी भी फाड़ दी। अचानक हुए इस हमले से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था और अफरा-तफरी मच गई थी। इस हमले की वजह से पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जबकि वहां आसपास के लोग इस घटना को देखकर सन्न रह गए।