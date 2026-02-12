कांग्रेस ने 2013 में देश को डब्ल्यूटीओ में बेच दिया था : निर्मला सीतारमण

सीतारमण ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट बहस पर जवाब दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भारत मां को बेचने के आरोप पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत और पाकिस्तान को साथ लाने की बात कही थी। तब कांग्रेस ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ समझौता भी करेंगे और बात भी करेंगे। आज हमें यही कांग्रेसी सलाह दे रहे हैं। विपक्ष के शोर-शराबे पर निर्मला ने कहा कि चिल्ला-चिल्ला कर मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते हैं। पूरा देश सुनेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि बजट बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एआइ और डेटा पर बहुत चिंता व्यक्त की, जो कि सही नहीं है। हम डेटा सेंटर को इंसेंटिव दे रहे हैं, जिससे भारत में डेटा रहे और युवा को जॉब मिले। इंडिया एआई मिशन के लिए हजार करोड़ आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जियो पॉलिटिक्स, बजट वेपनाइजेशन समेत कई बातें की है। लेकिन बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से ढेरों घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने आवंटन के आंकड़े गिनाए और कहा कि विपक्ष के नेता ने ये सब पढ़ा नहीं है।