प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति को मिलता है अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का पाठ-दत्ता

दत्ता ने यह बातें लोकसभा सचिवालय की ओर से आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं एथलेटिक मीट के विजेताओं के सम्मान समारोह में कही। यह कार्यक्रम संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित हुआ। इस अवसर पर दत्ता ने कहा कि काम दायित्वों के साथ-साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी सराहनीय है और यह संतुलित जीवनशैली का प्रतीक है। खेलों से टीम भावना, आपसी सहयोग और सौहार्द की भावना मजबूत होती है, जिससे कार्यस्थल पर भी समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ती है।