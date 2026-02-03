आर्द्रभूमि संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका अहम

भारत में आर्द्रभूमि विनियमन और शासन को मजबूत करना विषय पर पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन में कमियों, संस्थागत बिखराव और जन-जागरूकता की कमी पर चिंता जताई गई। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रो. सी.के. वर्षनेय ने कहा कि रामसर मान्यता संरक्षण की शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। उन्होंने आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए मजबूत शासन, बेहतर निगरानी और समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। सेमिनार के दौरान आर्द्रभूमि विषयक कई प्रकाशनों, तकनीकी संसाधनों और पोस्टरों का विमोचन भी किया गया। इसमें सरकारी एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और मीडिया से जुड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।