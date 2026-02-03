3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आर्द्रभूमि संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका अहम

-विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 पर कार्यक्रम नई दिल्ली। आर्द्रभूमियां केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, बल्कि सदियों से मानव ज्ञान, संस्कृति और संरक्षण परंपराओं से जुड़ी जीवंत सांस्कृतिक विरासत हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की ओर से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने इस तरह की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Feb 03, 2026

-विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 पर कार्यक्रम

नई दिल्ली। आर्द्रभूमियां केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, बल्कि सदियों से मानव ज्ञान, संस्कृति और संरक्षण परंपराओं से जुड़ी जीवंत सांस्कृतिक विरासत हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की ओर से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने इस तरह की बातें रखी। सेमिनार की थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रहा।

मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) भारत के प्रमुख डॉ. बालकृष्ण पिसुपति ने कहा कि आर्द्रभूमियां संस्कृति, आजीविका, खाद्य प्रणालियों और मानव कल्याण से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान कोई लोककथा नहीं, बल्कि पीढिय़ों से विकसित अनुभव आधारित विज्ञान है, जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ सम्मानपूर्वक जोडऩा जरूरी है, खासकर बदलते जलवायु परिदृश्य में। पिसुपति ने रामसर कन्वेंशन को आर्द्रभूमि संरक्षण का अहम ढांचा बताते हुए जैव विविधता अधिनियम, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जैसे भारतीय कानूनी प्रावधानों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया।

भारत में आर्द्रभूमि विनियमन और शासन को मजबूत करना विषय पर पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन में कमियों, संस्थागत बिखराव और जन-जागरूकता की कमी पर चिंता जताई गई। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रो. सी.के. वर्षनेय ने कहा कि रामसर मान्यता संरक्षण की शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। उन्होंने आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए मजबूत शासन, बेहतर निगरानी और समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। सेमिनार के दौरान आर्द्रभूमि विषयक कई प्रकाशनों, तकनीकी संसाधनों और पोस्टरों का विमोचन भी किया गया। इसमें सरकारी एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और मीडिया से जुड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 04:23 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आर्द्रभूमि संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका अहम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनसीआर में सील होंगे प्रशासनिक अफसरों के दफ्तर, 50 करोड़ टैक्स वसूलने पर सख्ती से विभागों में हड़कंप

Municipal Corporation action against property tax defaulters in Faridabad government offices will be sealed
नई दिल्ली

मुंबई से दिल्ली पहुंचे 40 यात्रियों का सामान फ्लाइट से गायब, एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, फिर सामने आई ये सच्चाई

air india baggage was left behind at mumbai airport during flying to delhi
नई दिल्ली

क्या होती है फॉर्मूला-1 रेस? ग्रेटर नोएडा में 13 साल बाद ‌जापान समेत कई देशों की कंपनियां दिखाएंगी ‘जलवा’

formula 1 race india may return at buddh international circuit in yamuna city
नई दिल्ली

सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

Crime
नई दिल्ली

करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

Fir against Govinda
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.