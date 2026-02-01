आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ: दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी संभावना… अगले 7 दिनों के लिए IMD का अलर्ट

IMD alert Rain: जनवरी के आखिरी सप्ताह के बाद अब फरवरी के पहले सप्ताह में भी मानसून सक्रिय होने वाला है। शनिवार की रात दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में पहाड़ों पर एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं, जिसकी वजह से अगले 7 दिनों में मौसम अपना अलग-अलग रंग दिखा सकता है। वहीं, अगले एक हफ्ते तक पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी जारी रहने की संभावना भी जताई गई है।