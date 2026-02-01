दिल्ली एनसीआर में कोहरे के बाद हल्की बारिश, फरवरी के मौसम को लेकर अनुमान जारी

शनिवार रात दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हल्की बरसात हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बरसात की वजह से अधिकतम तापमान में गिरवाट दर्ज होने का अनुमान जताया है। इस बरसात के बाद अधिकतम तापमान घटकर 17 से 19 सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। इसी तरह से न्यूनतम तापमान घटकर 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर भी अनुमान जारी किया है। जारी अनुमान के अनुसार इस बार फरवरी माह में इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बरसात होने की उम्मीद है।