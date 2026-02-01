आम जनता नहीं, पुलिस ही थी टारगेट! वर्दी वालों से ही ‘हफ्ता’ वसूल रहे थे सिंडिकेट…जानिए पूरा मामला

इस पूरे प्रकरण में एक आदतन अपराधी का भी नाम आ रहा है; उस पर आरोप है कि वह पहले छोटे-मोटे चालान को माफ करने के लिए पुलिसकर्मियों को पहले पैसे दिलाता था और उस घटना की वीडियो बनावा लेता था। बाद में उस वीडियो को वायरल करने और विभाग को देने के नाम पर पुलिसकर्मियों से मोटी रकम की मांग करता था। पिछले कई सालों से पूरा गिरोह इस तरह की कमाई कर रहा था। इस घटना की जांच के बाद पुलिस ने राजकुमार, मुकेश उर्फ पकोड़ी और संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने संजय गुप्ता और अमीर चौधरी उर्फ सिकंदर को फिरौती लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।