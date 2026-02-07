जलसंकट: दिल्ली की 20 कॉलोनियों में तीन दिन नहीं आएगा पानी, जलबोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली जल बोर्ड ने आगामी तीन दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले जलसंकट को देखते हुए क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे पहले से अपनी जरूरत के अनुसार पानी को स्टोर करके रखें। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पानी का टैंकर मंगवाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था के लिए दिल्ली जलबोर्ड ने टेलीफोन नंबर्स भी जारी किए हैं। दिल्ली जलबोर्ड के सूत्रों के अनुसार, पानी का टैंकर मंगाने के लिए कोई भी नागरिक सेंट्रल कंट्रोल रूम के टोलफ्री नंबर 1916 पर कॉल कर सकता है। उसे पानी का टैंकर तय समय में मिल जाएगा।