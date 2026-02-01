पत्नी के तर्क पर सहमत हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट, पति को लगा तगड़ा झटका, जानें पूरा मामला

Bombay High Court Decision: बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने एक जरूरी निर्णय में कहा है कि पत्नियों को पहले के आदेश के तहत एकमुश्त भरण- पोषण देने से वह भविष्य में भरण-पोषण की राशि को बढ़ाकर मांगने से वंचित नहीं हो जाती। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि दंड प्रकिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत दी गई एकमुश्त राशि की वैधता एक बार में पांच साल से ज्यादा नहीं होती है, जिसके बाद पत्नी पुन: राशि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। जस्टिस अभय एस. वाघवासे की पीठ ने पति की दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय पारित किया। कोर्ट ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की अवधि अधिकतम पांच साल तक की ही है। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद पत्नी भरण-पोषण राशि को बढ़ाकर मांगने का कानूनी अधिकार रखती है।