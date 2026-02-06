रेलवे ने किया 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

कोंकण के प्रसिद्ध आंगनेवाड़ी मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे (Central Railway) ने मुंबई और मडगांव के बीच चार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और मडगांव के (Madgaon) के बीच चलाई जाएंगी, जिससे कोकण और गोवा जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।