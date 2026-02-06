मुंबई लोकल ट्रेन पर पत्थरबाजी, यात्री को आई गंभीर चोट, पुलिस बोली- मामूली विवाद के बाद…

लोकल ट्रेन में बढ़ती हिंसा की यह महीने भर में दूसरी बड़ी घटना है। कुछ ही दिनों पहले मालाड रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद में यात्री ओमकार शिंदे (27) ने 32 वर्षीय प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की जान ले ली थी। अब बांद्रा की इस घटना ने यात्रियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। लाखों लोग रोजाना लोकल से सफर करते हैं, ऐसे में छोटी बातों पर हिंसक होना समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।