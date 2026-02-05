मुंबई: लिफ्ट में बम की तरह क्यों फटा गुब्बारा? पुलिस जांच में हुआ खुलासा, देखें वीडियो

मुंबई के गोरेगांव स्थित (Goregaon) अनमोल टॉवर (Anmol Tower) इमारत में सोमवार (2 फरवरी) शाम में एक व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे फटने से लिफ्ट में आग लग गई, जिसमें दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में गुब्बारे वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना का चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।