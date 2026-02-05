5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अजित पवार के प्लेन में मैं भी होता… बड़े नेता का खुलासा, आखिर कैसे बची जान?

पूर्व मंत्री ने दावा किया कि हादसे वाले विमान में वे भी अजित पवार के साथ यात्रा करने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर उनका विमान से जाना टल गया, जिससे उनकी जान बच गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 05, 2026

Ajit Pawar Plane Crash

अजित पवार का निधन (Photo: X/NCP/IANS)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन को एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन उस भयानक दुर्घटना से जुड़ी नई और चौंकाने वाली जानकारियां अभी भी सामने आ रही हैं। अब राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महादेव जानकर (Mahadev Jankar) ने एक हैरान करने वाल दावा किया है। जानकर के अनुसार, वे भी 28 जनवरी को उसी विमान में सवार होने वाले थे, जो बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

देरी की वजह से बच गई जान

पत्रकारों से बात करते हुए भावुक महादेव जानकर ने बताया कि नियति ने उन्हें कैसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उन्होंने कहा, "हादसे से कुछ दिन पहले मेरी अजित दादा से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम साथ में बारामती चलेंगे। 28 जनवरी की सुबह हम दोनों एक ही विमान से जाने वाले थे। लेकिन, मुंबई पहुंचने में देरी के कारण मैं उस विमान से नहीं जा सका। अगर मैं समय पर पहुंच जाता, तो आज मैं भी इस दुनिया में नहीं होता।" 

जानकर ने कहा, “अगर मैं समय पर पहुंच जाता, तो उसी विमान में होता। नियति ने मुझे बचा लिया। अजित पवार का जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है।”

अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। महादेव जानकर ने कहा कि अजित दादा का जाना राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दादा को याद करते हुए उन्हें एक कर्मठ और दूरदर्शी नेता बताया।

कैसे हुआ था भीषण हादसा?

28 जनवरी की सुबह करीब 8:10 बजे अजित पवार का निजी विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था। उन्हें वहां जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के प्रचार के लिए चार जनसभाओं को संबोधित करना था। लेकिन विमान सुबह 8.45 बजे बारामती रनवे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी और विमान में कुछ तकनीकी खराबी भी आ गई थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। जिसमें अजित पवार के साथ उनके सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक का भी दुखद निधन हो गया।

ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने की प्रक्रिया शुरू

इस बीच, दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा को बेहद अहम माना जा रहा है। उसके विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना तकनीकी खामी के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।

डेटा रिकवरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों, घटनाक्रम और जिम्मेदार कारकों पर स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरी घटना की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Feb 2026 04:17 pm

Published on:

05 Feb 2026 04:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अजित पवार के प्लेन में मैं भी होता… बड़े नेता का खुलासा, आखिर कैसे बची जान?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई: लिफ्ट में बम की तरह क्यों फटा गुब्बारा? पुलिस जांच में हुआ खुलासा, देखें वीडियो

Balloons burst in lift
मुंबई

Jaya Vahini Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, ब्रेस्ट कैंसर से हारी जंग, इंडस्ट्री में शोक की लहर

इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। फेमस एक्ट्रेस जया वहिनी का निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रही थीं और लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था और अब उनका निधन हो गया।
टॉलीवुड

‘महिलाएं पिज्जा नहीं होतीं’, 52 की अभिनेत्री के बेबाक बोल, शेफाली शाह बोलीं- मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती

Shefali Shah Strong Statement on Women
बॉलीवुड

Fact Check: ‘आप किसी और की दुल्हन…’ मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल

Fact Check: 'आप किसी और की दुल्हन...' मृणाल की शादी की खबर सुन इस एक्टर का टूटा दिल
बॉलीवुड

आपको शर्म आनी चाहिए…अनिल कपूर को एक गलती पड़ी भारी, फैन से तुरंत मांगी माफी

Anil Kapoor Apologises To Fan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.