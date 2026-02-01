सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM पद पर खतरा! सुनील तटकरे के बयान ने राजनीतिक गलियारों में मचाई खलबली

एनसीपी के दोनों गुटों (अजित पवार गुट और शरद पवार गुट) के विलय पर तटकरे ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'जब अजित पवार का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा था, तब विलय की चर्चा किसने और क्यों शुरू की? अंतिम संस्कार से पहले इंटरव्यू देने का उद्देश्य क्या था?' तटकरे ने प्रफुल्ल पटेल के साथ खुद को आलोचना का शिकार बताते हुए कहा कि विलय के माहौल में कई सवाल हैं। उन्होंने जोर दिया कि अजित पवार ने 2019 से ही भाजपा के साथ स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाने की इच्छा जताई थी, और पार्टी एनडीए में बनी रहेगी।