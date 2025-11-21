Arnav Khaire: अधूरा रह गया अर्नव का सपना! हिंदी-मराठी विवाद ने ले ली जान, मनसे पर FIR की मांग

जीतेंद्र खैरे ने बताया कि उनका बेटा पढ़ने में अच्छा था, वह बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए वह नीट की भी तैयारी कर रहा था। उसने पूरी घटना के बारे में मुझे बताया था। घटना के बाद उसकी मेरी फोन पर बात भी हुई थी, वह बुरी तरह कांप रहा था और बार–बार एक ही सवाल पूछ रहा था, “बाबा, उन्होंने मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी?” वह गहरे मानसिक तनाव में था। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि कुछ ही घंटों बाद उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।