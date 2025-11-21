Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Arnav Khaire: अधूरा रह गया अर्नव का सपना! हिंदी-मराठी विवाद ने ले ली जान, मनसे पर FIR की मांग

Hindi Marathi Row : मुंबई की एक लोकल ट्रेन में हिंदी बोलने पर पिटाई के बाद 19 वर्षीय अर्नव खैरे ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता का आरोप है कि हिंदी-मराठी भाषा विवाद के कारण उनके बेटे की मौत हुई।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 21, 2025

Arnav Khaire Raj Thackeray

अर्नव खैरे और राज ठाकरे की तस्वीर (Photo: Patrika/IANS)

मुंबई के पास कल्याण शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भाषा को लेकर शुरू हुए एक मामूली विवाद ने 19 वर्षीय कॉलेज छात्र की जान ले ली। आरोप है कि हिंदी में बोलने की वजह से अर्नव खैरे (19) के साथ मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट की गयी थी। इससे आहत होकर उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। कल्याण के कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के दो दिन बाद भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 

कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका इलाके में अर्नव खैरे (Arnav Khaire) अपने परिवार के साथ रहता था। अर्नव के पिता जीतेंद्र खैरे ने बताया कि अर्नव मुलुंड के केलकर कॉलेज का छात्र था। 18 नवंबर की सुबह अर्नव रोज की तरह कॉलेज के लिए निकला था। उसने कल्याण से अंबरनाथ से आ रही लोकल ट्रेन पकड़ी। लोकल ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे भीड़ में धक्का लगा, जिसके बाद उसने एक यात्री से हिंदी में आगे बढ़ने की विनती की। अर्नव ने कहा था, “भाई थोड़ा और आगे जाओ, धक्का लग रहा है।“ इसी बात को लेकर कुछ यात्रियों ने उससे बहस शुरू कर दी।

चार से पांच यात्रियों के समूह ने अर्नव को थप्पड़ मारे और पूछा कि क्या उसे मराठी बोलनी नहीं आती? जब अर्नव ने बताया कि वह खुद मराठी है, तो उसकी बात सुनकर वे और भड़क गए और उससे पूछने लगे की क्या उसे मराठी बोलने में शर्म आती है? यह कहकर आरोपी यात्रियों के समूह ने अर्नव से मारपीट की। अचानक हुए इस हमले से अर्नव इतना डर गया कि मुलुंड उतरने की बजाय एक स्टेशन पहले ठाणे उतर गया।

डॉक्टर बनने का सपना देखा था

जीतेंद्र खैरे ने बताया कि उनका बेटा पढ़ने में अच्छा था, वह बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए वह नीट की भी तैयारी कर रहा था। उसने पूरी घटना के बारे में मुझे बताया था। घटना के बाद उसकी मेरी फोन पर बात भी हुई थी, वह बुरी तरह कांप रहा था और बार–बार एक ही सवाल पूछ रहा था, “बाबा, उन्होंने मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी?” वह गहरे मानसिक तनाव में था। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि कुछ ही घंटों बाद उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एक मामूली भाषा विवाद ने एक होनहार युवक की जिंदगी खत्म कर दी। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। कोलसेवाडी पुलिस ने फिलहाल एडीआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने कई स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और ट्रेन में मौजूद यात्रियों की पहचान की जा रही है।

मनसे के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने कहा कि जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक छात्र को सिर्फ इसलिए मारा-पीटा गया क्योंकि वह हिंदी में बात कर रहा था। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जो माहौल बन रहा है, वह खतरनाक होता जा रहा है। इसके लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे जिम्मेदार है। भाषा के नाम पर नफरत फैलाने से समाज में हिंसा बढ़ती है और इसका परिणाम आज अर्नव की मौत जैसे मामले के रूप में सामने आया है। इस मामले में मनसे और उनके नेताओं पर मामला क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है?

मनसे ने क्या कहा?

इस घटना पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने पहली प्रतिक्रिया दी है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, हम पीड़ित मराठी छात्र के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस मामले में जो भी दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी घटना का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अर्नव खैरे के परिवार के साथ खड़े हैं।

ये भी पढ़ें

राज ठाकरे मराठी के नाम पर नफरत फैला रहे, उन पर रासुका लगे… हाईकोर्ट के वकीलों ने MNS चीफ के खिलाफ खोला मोर्चा
मुंबई
Raj Thackeray Marathi Row

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 05:51 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Arnav Khaire: अधूरा रह गया अर्नव का सपना! हिंदी-मराठी विवाद ने ले ली जान, मनसे पर FIR की मांग

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

Miss World Diana Hayden Story
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले को फांसी दो…उग्र भीड़ ने कोर्ट परिसर में की तोड़फोड़

Malegaon protest
मुंबई

चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

Ayesha Khan angry on user who comment
बॉलीवुड

करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

Karisma Kapoor daughter Samaira
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.