मुंबई

New Train: मुंबई से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, जानें रूट और अन्य जानकारियां

New Express Train: मुंबई से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की जानकारी खुद रेल मंत्रालय ने दी है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 24, 2025

Bengaluru-Mumbai new bi-weekly train

नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा (Photo: IANS)

महाराष्ट्र और कर्नाटक के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने SMVT बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह नई ट्रेन न केवल दो प्रमुख महानगरों को जोड़ेगी, बल्कि पुणे, हुबली और बेलगावी जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी एक सीधा विकल्प प्रदान करेगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी और लगभग 24 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी।

SMVT Bengaluru-LTT Express का शेड्यूल

रेलवे की अधिसूचना के अनुसार, यह द्वि-साप्ताहिक (Bi-weekly) ट्रेन बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के बीच चलेगी। ट्रेन नंबर 16553 SMVT बेंगलुरु से रात 8.35 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 8.40 बजे मुंबई के एलटीटी पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 16554 एलटीटी से रात 11.15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 10.30 बजे SMVT बेंगलुरु पहुंचेगी।

बेंगलुरु से यह ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी, जबकि मुंबई से रविवार और बुधवार को रवाना होगी। ट्रेन में कुल 17 आधुनिक एलएचबी कोच होंगे, जो बेहतर सुरक्षा और आरामदायक यात्रा के लिए जाने जाते हैं।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

रास्ते में यह ट्रेन 14 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें दावणगेरे, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, मिरज, सांगली, कराड, सातारा, लोणंद, पुणे, लोनावला, कर्जत, कल्याण और ठाणे शामिल हैं। इन ठहरावों से कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण शहर सीधे मुंबई और बेंगलुरु से जुड़ जाएंगे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कोच

भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए मुंबई-बेंगलुरु के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन हुबली और पुणे के रास्ते चलेगी, जिससे उत्तर कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन में कुल 17 आधुनिक LHB (Linke Hofmann Busch) कोच होंगे। LHB कोच न केवल यात्रा को आरामदायक बनाते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुराने कोचों की तुलना में काफी बेहतर होते हैं।

दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) जल्द ही इस नई ट्रेन को शुरू करने की ऑफिशियल तारीख की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए इसे बहुत जल्द पटरी पर उतारा जाएगा।

Published on:

24 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / New Train: मुंबई से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, जानें रूट और अन्य जानकारियां

