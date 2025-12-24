New Train: मुंबई से नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, जानें रूट और अन्य जानकारियां

महाराष्ट्र और कर्नाटक के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने SMVT बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह नई ट्रेन न केवल दो प्रमुख महानगरों को जोड़ेगी, बल्कि पुणे, हुबली और बेलगावी जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी एक सीधा विकल्प प्रदान करेगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी और लगभग 24 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी।