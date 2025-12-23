Mumbai Local: यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 26-27 दिसंबर को 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट (Photo: IANS)
Western Railway MajorBlock:मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के परिचालन पर अगले एक महीने तक बड़ा असर पड़ने वाला है। पश्चिम रेलवे ने कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन के काम को पूरा करने के लिए 20 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक 30 दिनों का विशेष ब्लॉक लिया है। इस दौरान सैकड़ों ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, बोरीवली स्टेशन पर अप-डाउन स्लो लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) पैनल लगाने के लिए 26 और 27 दिसंबर को रात 11 बजे से सुबह 07:00 बजे तक एक बड़ा 'नॉन-इंटरलॉकिंग' ब्लॉक लिया जाएगा।
इस काम के चलते, 26 दिसंबर को रात 11 बजे से 28 दिसंबर के बीच कांदिवली और दहिसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर ट्रेनें धीमी गति से चलेंगी।
इस ब्लॉक के कारण उपनगरीय (Suburban) सेवाओं का शेड्यूल पूरी तरह प्रभावित होगा। ब्लॉक के दौरान 300 से अधिक लोकल ट्रेनें रद्द की जाएगी। जबकि कई बोरीवली और अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेनें केवल गोरेगांव तक ही चलाई जाएंगी और वहीं से वापस (रिटर्न) होंगी।
रेलवे प्रशासन ने यह भी कहा है कि मुंबई लोकल सेवाओं पर पड़ने वाले असर की जानकारी समय-समय पर यात्रियों को दी जाएगी। खासतौर पर 31 दिसंबर को नववर्ष समारोह को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि ट्रेनों को कम से कम रद्द किया जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
Annexure-I में 26/27 दिसंबर को गोरेगांव तक जाने वाली और वहीं से वापस आने वाली लोकल ट्रेनों की सूची है।
Annexure-II में 26/27 दिसंबर को रद्द रहने वाली लोकल ट्रेनों की जानकारी है।
Annexure-III में 27 दिसंबर को रद्द रहने वाली लोकल ट्रेनों की जानकारी है।
