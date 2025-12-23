Mumbai Local: यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 26-27 दिसंबर को 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Western Railway MajorBlock:मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के परिचालन पर अगले एक महीने तक बड़ा असर पड़ने वाला है। पश्चिम रेलवे ने कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच छठी लाइन के काम को पूरा करने के लिए 20 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक 30 दिनों का विशेष ब्लॉक लिया है। इस दौरान सैकड़ों ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।