एक बाज ने किया दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर का करोड़ों का नुकसान, मिस्टर बीस्ट ने किया खुलासा

Mr Beast Shares Bald Eagle Incident: दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें पूरी दुनिया 'मिस्टर बीस्ट' के नाम से जानती है, अपने वीडियोज में जोखिम और हैरान कर देने वाले आइडियाज के लिए मशहूर हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनके करियर के सबसे बड़े और महंगे शूट में एक बाल्ड ईगल यानी बाज ने ऐसा रोड़ा अटका दिया कि उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बाज ने यूट्यूबर की नाक में दम कर दिया, चलिए जानते हैं।