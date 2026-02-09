9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

एक बाज ने किया दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर का करोड़ों का नुकसान, मिस्टर बीस्ट ने किया खुलासा

Mr Beast Shares Bald Eagle incident: दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने हाल ही में अपने एक शूट के बारे में ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 09, 2026

Mr Beast Shares Bald Eagle Incident

Mr Beast Shares Bald Eagle Incident (सोर्स- एक्स)

Mr Beast Shares Bald Eagle Incident: दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें पूरी दुनिया 'मिस्टर बीस्ट' के नाम से जानती है, अपने वीडियोज में जोखिम और हैरान कर देने वाले आइडियाज के लिए मशहूर हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनके करियर के सबसे बड़े और महंगे शूट में एक बाल्ड ईगल यानी बाज ने ऐसा रोड़ा अटका दिया कि उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बाज ने यूट्यूबर की नाक में दम कर दिया, चलिए जानते हैं।

'मिस्टर बीस्ट' ने किया दिलचस्प खुलासा (Mr Beast Shares Bald Eagle Incident)

मिस्टर बीस्ट ने ये दिलचस्प किस्सा ‘द टुनाइट शो विद जिमी फॉलन’ के एक खास एपिसोड में साझा किया। उन्होंने बताया कि ये शूट उनके अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। प्लान ये था कि एक व्यक्ति को एक आलीशान यॉट दी जाए, उसे झील के बीच रखा जाए और फिर 20 तोपों से उस यॉट को डुबाने की कोशिश की जाए। चुनौती ये थी कि यॉट का मालिक मिस्टर बीस्ट के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह से अपनी नाव को बचा सके।

शूट से ठीक पहले आई बड़ी मुसीबत (Mr Beast Shares Bald Eagle Incident)

सब कुछ तय योजना के मुताबिक चल रहा था। शूट पर पहले ही भारी रकम खर्च हो चुकी थी और तोपों की तैयारी पूरी थी। तभी क्रू के एक सदस्य ने झील के पास बाल्ड ईगल (बाज) का घोंसला देख लिया। मिस्टर बीस्ट ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाल्ड ईगल अमेरिका में एक संरक्षित पक्षी है और उसके घोंसले के पास तेज आवाज करना कानूनन अपराध है।

उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्होंने सोचा था कि घोंसले को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्हें तुरंत बताया गया कि ऐसा करना संघीय अपराध है। इसके बाद उनके पास शूट रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

करोड़ों खर्च कर बदली लोकेशन

नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम को सामान समेटना पड़ा, शूट रद्द करना पड़ा और एक नई झील पर शिफ्ट होना पड़ा। मिस्टर बीस्ट के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें “बेहद ज़्यादा” पैसे खर्च करने पड़े। उन्होंने कहा कि अब वह कोई भी बड़ा शूट शुरू करने से पहले इलाके की पूरी जांच कराते हैं, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा न हो।

शो में दर्शकों को मिला सरप्राइज

इस एपिसोड में मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ अपने नुकसान की कहानी ही नहीं सुनाई, बल्कि दर्शकों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। शो के दौरान खेले जाने वाले मशहूर सेगमेंट ‘बॉक्स ऑफ लाइज’ में उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई ब्लफ पकड़ा गया, तो स्टूडियो में मौजूद हर दर्शक को एक हजार डॉलर दिए जाएंगे।

तीसरे राउंड में मिस्टर बीस्ट ने दांव और बढ़ा दिया और वादा निभाते हुए स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों को नकद इनाम दिया। इस पल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया।

कमाई में भी नंबर वन है

गौरतलब है कि जून 2025 में फोर्ब्स ने मिस्टर बीस्ट को दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला यूट्यूबर घोषित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने एक साल में करीब 85 मिलियन डॉलर यानी लगभग 705 करोड़ रुपये की कमाई की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / Entertainment / एक बाज ने किया दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर का करोड़ों का नुकसान, मिस्टर बीस्ट ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फेमस अभिनेत्री के इंटीमेसी पर बेबाक बोल, मार्गोट रॉबी ने इस फिल्म में जमकर किए बोल्ड सीन

Margot Robbie on Intimacy With Jacob Elordi
हॉलीवुड

50 की एकता कपूर ने बताया क्यों नहीं लिए सात फेरे? 18 की उम्र में मिला अल्टीमेटम

एकता कपूर अक्सर अपने फेमस टीवी शोज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में पहली बार 50 साल की एकता कपूर ने पर्सनल जिंदगी पर बड़ा खुलासा किया है और शादी न करने की वजह बताई है।
बॉलीवुड

2014 में भारत को आजादी मिली बोलने वालीं कंगना बोलीं- वीर सावरकर भारत रत्न से ऊपर, मोहन भागवत का किया समर्थन

Kangana Ranaut on Veer Savarkar Bharat Ratna
बॉलीवुड

बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक को लेकर ‘रामू’ के बेबाक बोल, राम गोपाल वर्मा बोले- बैन द बैनर्स

Ram Gopal Varma On Social Media Ban For Children
बॉलीवुड

सरेंडर से पहले राजपाल यादव ने दिया था ये बयान, बोले थे- अब कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा…

राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में सरेंडर से पहले का उनका बयान सामने आया है। जो उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी पर दिया था। जिसे सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.