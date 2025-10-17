Mr.Beast के साथ एक फ्रेम में दिखें तीनों खान, क्या साथ मिलकर करने वाले है कुछ बड़ा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Salman, Shahrukh, Aamir and Mr Beast (सोर्स:X)
Salman, Shahrukh, Aamir and Mr Beast: सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इन तीनों को एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं होता। बता दें कि तीनों खानों को एक साथ लाना कितना मुश्किल है, ये तो सब जानते हैं। दरअसल, अब एक ऐसी फोटो सामने आई है जिसे देखकर लोगों की सांसे थम गई हैं। इस तस्वीर में तीनों खान एक साथ दिख रहे हैं और इसे दुनिया के फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने शेयर किया है।
इतना ही नहीं, अमेरिकन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने ये हैरान कर देने वाली तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की है। तस्वीर में सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ बीच में मिस्टर बीस्ट खड़े हैं। इस दौरान उन्होने स्टोरी में कैप्शन लिखा, 'हे इंडिया, क्या हम सबको साथ में कुछ करना चाहिए?।' ये पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर हलचल मच गई है।
अब ये सवाल उठ रहा हैं कि क्या मिस्टर बीस्ट तीनों खानों के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? लोगों के मन में इस तरह के कई सवाल घूम रहे हैं। खबरों के अनुसार, ये सभी दुबई में मिले थे। अगर लुक्स की बात करें तो शाहरुख और सलमान फॉर्मल सूट में नजर आए, जबकि आमिर ने काले कुर्ते और सफेद पैंट के साथ फ्यूजन लुक अपनाया था। तो वहीं, मिस्टर बीस्ट ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखे।
दरअसल, ये सभी सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित जॉय फोरम 2025 में शामिल हुए थे। इस इवेंट में बॉलीवुड के सितारों के अलावा डाना व्हाइट, शैक्विल ओ'नील और टेरी क्रूज जैसे दुनियाभर के कई सितारे भी शामिल हुए थे। साथ ही, सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर बिजी हैं, वहीं शाहरुख खान अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग