बॉडी शेंमिग को लेकर भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा, बोली- फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से जुड़ी है…

साथ ही एक इंटरव्यू में भूमि ने कहा, 'एक समय था जब मैं 96 किलो की थी, तब भी लोगों के ओपिनियंस थे। अब मैं अलग दिखती हूं, तो अब भी ओपिनियंस हैं। बात ये है कि मैं पब्लिक आई में हूं, ये ठीक है। मैं ऑडियंस के लिए हूं। मैं उनकी हर बात सुनती हूं, लेकिन आखिर में जो मेरे लिए सही है, मैं वही करती हूं।' भूमि पेडनेकर ने अपनी बात से ये साबित कर दिया है कि सबसे जरूरी है खुद की सुनना और अपने लिए सही फैसला लेना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।