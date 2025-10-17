Patrika LogoSwitch to English

बॉडी शेंमिग को लेकर भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा, बोली- फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से जुड़ी है…

Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर ने अपने फिटनेश की बारें में बात करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी, और बताया कि कैसे उन्हें लोग फिल्म 'दम लगा के हईशा' में उनके फिजीक का मजाक उड़ाया…

less than 1 minute read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 17, 2025

बॉडी से शेंमिग को लेकर भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा, बोली- फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से जुड़ी है…

भूमि पेडनेकर (सोर्स; X)

Bhumi Pednekar: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में खुलकर बात की है, और उन्होंने बताया कि ये सफर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी का भी है। भूमि ने आगे बताया कि इस सफर में उन्हें काफी समय लगा और आज भी ऐसे दिन आते हैं जब वे परेशान हो जाती हैं, लेकिन उनकी रूटीन उन्हें चेक में रखती है।

बॉडी से शेंमिग को लेकर भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा

भूमि के अनुसार, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है और ये सिर्फ बाहर से दिखने की बात नहीं है। वर्कआउट के फायदों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हर बार जब मैं वर्कआउट रूटीन में होती हूं, तो खुद से कहती हूं कि ये बॉडी के लिए कर रही हूं। मैं लंबा जीवन जीना चाहती हूं। रनिंग या वॉकिंग के दौरान मुझे मेंटल क्लैरिटी मिलती है और यही असली सेल्फ-केयर का तरीका है।

इतना ही नहीं, भूमि पेडनेकर हमेंशा ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार रही हैं। पहले उनके वजन को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। लेकिन अब उन्होंने ट्रोल्स को इग्नोर करना सीख लिया है।

साथ ही एक इंटरव्यू में भूमि ने कहा, 'एक समय था जब मैं 96 किलो की थी, तब भी लोगों के ओपिनियंस थे। अब मैं अलग दिखती हूं, तो अब भी ओपिनियंस हैं। बात ये है कि मैं पब्लिक आई में हूं, ये ठीक है। मैं ऑडियंस के लिए हूं। मैं उनकी हर बात सुनती हूं, लेकिन आखिर में जो मेरे लिए सही है, मैं वही करती हूं।' भूमि पेडनेकर ने अपनी बात से ये साबित कर दिया है कि सबसे जरूरी है खुद की सुनना और अपने लिए सही फैसला लेना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।

