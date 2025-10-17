Patrika LogoSwitch to English

ग्रैंड फिनाले से पहले Rise and Fall का विनर हुआ लीक, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए वीडियो भी हुआ वायरल

Rise and Fall Winner: राइज एंड फॉल के विजेता का नाम और एक उनकी हाथ में ट्रॉफी लिए वीडियो सामने आ गया है। अब लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 17, 2025

Rise and Fall winner name leaked Arjun Bijlani

राइज एंड फॉल के विनर का नाम आया सामने

Rise and Fall Winner: रिएलिटी शो राइज एंड फॉल को अपने पहले सीजन का विनर मिल गया है। आकृति नेगी और आरुष भोला को हराकर इस कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली है। उनका ट्रॉफी लिए वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी हैं। जी हां! खबर है कि अर्जुन बिजलानी ने ही पहला राइज एंड फॉल का सीजन अपने नाम किया है। उनका ट्रॉफी लिए और पत्नी को गले लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।

राइज एंड फॉल के विनर बने अर्जुन बिजलानी (Rise and Fall Winner Arjun Bijlani)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के टॉप 2 कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला बने थे और आरुष भोला को पीछे छोड़ते हुए टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने 'राइज एंड फॉल' का खिताब जीता, जो वीडियो अर्जुन का सामने आया है उसमें वह मीडिया के सामने और हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए नजर आ रहे हैं और लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं।

अर्जुन बिजलानी के विनर बनने पर उठे सवाल (Rise and Fall Winner)

अर्जुन बिजलानी के विनर बनने की जैसे ही खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे एक तरफा बता रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राइज एंड फॉल होस्ट कर रहे अशनीर ग्रोवर की पत्नी खुद अर्जुन का पीआर कर रही थीं और इसे लेकर एक क्लिप शेयर की गई है जिसमें उनकी पत्नी माधुरी के इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट है और इसी में उन्होंने अर्जुन को प्रमोट किया है।

ग्रैंड फिनाले से पहले सामने आया विनर का नाम (Rise and Fall Grand Finale)

अर्जुन के विनर बनने को ज्यादातर आरुष भोला के फैंस गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अर्जुन से ज्यादा आरुष डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राइज एंड फॉल पहले से ही स्क्रिप्टेड था और विनर का नाम भी पहले से ही तय था। बता दें, राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले शुक्रवार (17 अक्टूबर) को रात 10:30 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित होगा, जिसका डिजिटल प्रीमियर उसी दिन दोपहर 12 बजे एमएक्स प्लेयर और अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। 

Published on:

17 Oct 2025 12:06 pm

