ग्रैंड फिनाले से पहले Rise and Fall का विनर हुआ लीक, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए वीडियो भी हुआ वायरल

राइज एंड फॉल के विनर का नाम आया सामने
Rise and Fall Winner: रिएलिटी शो राइज एंड फॉल को अपने पहले सीजन का विनर मिल गया है। आकृति नेगी और आरुष भोला को हराकर इस कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली है। उनका ट्रॉफी लिए वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी हैं। जी हां! खबर है कि अर्जुन बिजलानी ने ही पहला राइज एंड फॉल का सीजन अपने नाम किया है। उनका ट्रॉफी लिए और पत्नी को गले लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के टॉप 2 कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला बने थे और आरुष भोला को पीछे छोड़ते हुए टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने 'राइज एंड फॉल' का खिताब जीता, जो वीडियो अर्जुन का सामने आया है उसमें वह मीडिया के सामने और हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए नजर आ रहे हैं और लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं।
अर्जुन बिजलानी के विनर बनने की जैसे ही खबर आई हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे एक तरफा बता रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राइज एंड फॉल होस्ट कर रहे अशनीर ग्रोवर की पत्नी खुद अर्जुन का पीआर कर रही थीं और इसे लेकर एक क्लिप शेयर की गई है जिसमें उनकी पत्नी माधुरी के इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट है और इसी में उन्होंने अर्जुन को प्रमोट किया है।
अर्जुन के विनर बनने को ज्यादातर आरुष भोला के फैंस गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अर्जुन से ज्यादा आरुष डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राइज एंड फॉल पहले से ही स्क्रिप्टेड था और विनर का नाम भी पहले से ही तय था। बता दें, राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले शुक्रवार (17 अक्टूबर) को रात 10:30 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित होगा, जिसका डिजिटल प्रीमियर उसी दिन दोपहर 12 बजे एमएक्स प्लेयर और अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा।
