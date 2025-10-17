ग्रैंड फिनाले से पहले Rise and Fall का विनर हुआ लीक, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए वीडियो भी हुआ वायरल

Rise and Fall Winner: रिएलिटी शो राइज एंड फॉल को अपने पहले सीजन का विनर मिल गया है। आकृति नेगी और आरुष भोला को हराकर इस कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली है। उनका ट्रॉफी लिए वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी हैं। जी हां! खबर है कि अर्जुन बिजलानी ने ही पहला राइज एंड फॉल का सीजन अपने नाम किया है। उनका ट्रॉफी लिए और पत्नी को गले लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।