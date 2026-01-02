4 बच्चों की कहानी ने OTT पर मचाया तहलका, हर मोड़ पर है बढ़ा रोमांच बना ट्रेंड में नंबर-1

Stranger Things Season 5 On OTT: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज चर्चा में है, जिसने 5 सीजन और 42 एपिसोड के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाई है। इसका पहला सीजन साल 2016 में रिलीज हुआ था और अब 2026 तक इसका नया सीजन दर्शकों का मन मोह रहा है। ये 10 सालों की लंबी चलने वाली सीरीज है, जिसने अपनी कहानी और रोमांच से पक्की फैन फॉलोइंग बनाई है।