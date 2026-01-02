4 बच्चों की कहानी ने OTT पर मचाया तहलका, हर मोड़ पर है बढ़ा रोमांच बना ट्रेंड में नंबर-1

Stranger Things Season 5 (सोर्स: X @Scree_Nice80)
Stranger Things Season 5 On OTT: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज चर्चा में है, जिसने 5 सीजन और 42 एपिसोड के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाई है। इसका पहला सीजन साल 2016 में रिलीज हुआ था और अब 2026 तक इसका नया सीजन दर्शकों का मन मोह रहा है। ये 10 सालों की लंबी चलने वाली सीरीज है, जिसने अपनी कहानी और रोमांच से पक्की फैन फॉलोइंग बनाई है।
ये वेब सीरीज साइंस-फिक्शन ड्रामा को लेकर बनी है, जिसमें भरपूर एक्शन और रोमांच देखने को मिला है कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी है। बता दें, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की कहानी की खासियत ये है कि ये एक छोटे शहर के 4 बच्चों की दोस्ती और उनकी दिलचस्प जिंदगी पर बेस्ड है।
ये बच्चे असल जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त हैं और खेलकूद में बेहद रूचि रखते हैं। जब उनका एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है, तो पूरी कहानी में नया मोड़ आ जाता है। पहले सीजन में वे उस दोस्त की तलाश में निकलते हैं और दूसरे सीजन में उनकी दोस्ती और भी गहरी होती है क्योंकि उनके साथ एक स्पेशल पावर वाली लड़की भी जुड़ जाती है। हर सीजन के साथ इस वेब सीरीज की कहानी और भी रोमांचक और दमदार होती जाती है।
'स्ट्रेंजर थिंग्स' की मजेदार बात ये है कि इसके एपिसोड इतने जबरदस्त और इंट्रीगिंग होते हैं कि एक बार देखने लगो तो बीच में रोक पाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल, इस वेब सीरीज को IMDb पर भी बहुत अच्छी रेटिंग मिल रही हैं, जो इसकी लोकप्रियता और क्वालिटी की गवाही दे रही है।
तो कुल मिलाकर, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शोज की लिस्ट में एक बेमिसाल किस्से के तौर पर शामिल हो चुकी है और भविष्य में भी इसने ओटीटी लवर्स के दिलों में एक अलग पहचान बना सकती है। अगर आप साइंस-फिक्शन, थ्रिल और दोस्ती की कहानियों के शौकीन हैं, तो ये वेब सीरीज आपके लिए है।
