बॉलीवुड

प्रेमानंद महाराज को ये फेमस एक्टर देना चाहता है अपनी किडनी, बोले- अगर मेडिकल जांच में…

Premanand Maharaj Health: प्रेमानंद महाराज के लिए राज कुंद्रा के बाद एक और फेमस एक्टर सामने आया है, जो उन्हें किडनी देना चाहता है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 17, 2025

Ajaz Khan Donate Kidney to Premanand Maharaj

प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देना चाहता है ये एक्टर

Premanand Maharaj Health: प्रेमानंद महाराज कि हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कई सालों से दोनों किडनियों के बिना जीवन जी रहे महाराज जी की स्वास्थ्य समस्याओं ने उनके लाखों भक्तों की चिंता बढ़ा दी है। पूरा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा है। जहां पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जाहिर की थी, वहीं इस लिस्ट में एक और बॉलीवुड एक्टर का नाम जुड़ गया है। ये कोई और नहीं बल्कि एजाज खान हैं। एजाज खान ने एक इमोशनल वीडियो भी पोस्ट किया है।

प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहता है ये एक्टर (Premanand Maharaj Health)

एजाज खान अक्सर विवादों में छाए रहते हैं। कभी उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आती है तो कभी उनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं। ऐसे में एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने फैंस से प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि, "अगर मेडिकल जांच में मेरी किडनी उनके लिए मैच करती है तो मैं उन्हें अपनी किडनी देना चाहता हूं।"

एजाज खान ने इमोशनल वीडियो किया शेयर (Ajaz Khan Donate Kidney to Premanand Maharaj)

एजाज खान ने प्रेमानंद जी की तारीफ करते हुए कहा, "दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा और न ही कभी किसी को उकसाया है। दोस्तों, उनके लिए प्रार्थना करें कि यह महान शख्सियत 100 साल और जीएं और भारत के साथ-साथ हम सभी का भला करें। मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, सर।"

राज कुंद्रा भी कर चुके हैं पेशकश (Premanand Maharaj Kidney Issue)

प्रेमानंद जी महाराज को पहले भी कई भक्तों की तरफ से किडनी दान करने के ऑफर मिल चुके हैं। हालांकि, उन्होंने अब तक सभी को विनम्रता से मना कर दिया है। वहीं, हाल ही में एक मुस्लिम शख्स ने मक्का मदीना पर जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए प्रार्थना की थी। देश में हर व्यक्ति चाहता है कि प्रेमानंद महाराज हमारे साथ रहें।

प्रेमानंद जी ने बताई थी अपनी सेहत की बात

बता दें, प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत काफी बिगड़ गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज सूजे हुए चेहरे और कांपती आवाज के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों, जिसमें 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव भी शामिल थे, से खुलकर अपनी सेहत के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, "मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे अब जाना होगा, आज नहीं तो कल।" उनकी इस बात से भक्तों की चिंता और बढ़ गई थी।

bollywod news

Bollywood

Published on:

17 Oct 2025 08:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / प्रेमानंद महाराज को ये फेमस एक्टर देना चाहता है अपनी किडनी, बोले- अगर मेडिकल जांच में…

