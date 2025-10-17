प्रेमानंद महाराज को ये फेमस एक्टर देना चाहता है अपनी किडनी, बोले- अगर मेडिकल जांच में…

बता दें, प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत काफी बिगड़ गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज सूजे हुए चेहरे और कांपती आवाज के साथ दिखाई दिए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों, जिसमें 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव भी शामिल थे, से खुलकर अपनी सेहत के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, "मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे अब जाना होगा, आज नहीं तो कल।" उनकी इस बात से भक्तों की चिंता और बढ़ गई थी।