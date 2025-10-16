हेमा मालिनी अपने बर्थडे पर रोईं, किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- मैं पूरी तरह से टूट गई हूं…

हेमा मालिनी ने लिखा, "आज मैंने अपने करीबी दोस्त को खो दिया और मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। पंकज धीर बहुत ही स्नेही, जुनूनी थे और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। उन्होंने महाभारत में 'कर्ण' के किरदार से लोगों का दिल जीता। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने जिंदगी को खुल के जिया। कैंसर से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस पर ही वह जीत पाने के लिए दृढ़ थे। मैं जो भी करती थी, उसमें वह मेरे लिए सपोर्टिव थे और मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। जब भी मुझे उनकी जरूरत हुई, वह मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। मैं उनके सपोर्ट और उनकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में मिस करूंगी। दिल से मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी अनीता जी के साथ है, जो उनकी जिंदगी की रोशनी थीं"।