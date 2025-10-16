हेमा मालिनी अपने बर्थडे पर रोईं, किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- मैं पूरी तरह से टूट गई हूं…

हेमा मालिनी आज मना रहीं 77वां जन्मदिन
Hema Malini Post: बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी अक्सर चर्चा में रहती हैं। आज वह अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। जहां हर कोई अपने स्पेशल डे पर खुश होता है वहीं हेमा मालिनी पहली बार जन्मदिन पर खुश नजर नहीं आईं। उन्होंने एक बेहद भावुक करने वाला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्त को याद किया और उसके लिए ही दिल की बात लिखी। उन्होंने कहा कि उनके जाने से वह पूरी तरह टूट गई हैं।
इंडस्ट्री में इन दिनों एक से बाद एक मौत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बीता दिन इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा। महाभारत के कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर पंकज धीर का बुधवार 15 अक्टूबर को कैंसर के चलते निधन हो गया। उनके जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। ऐसे में हेमा मालिनी ने भी अपने करीबी दोस्त पंकज धीर को खो दिया। उन्होंने पंकज धीर के साथ दो तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की। पहली फोटो में वह पंकज धीर के साथ साड़ी में पोज दे रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में दोनों सितारे कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही फोटो को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने इमोशनल नोट लिखा।
हेमा मालिनी ने लिखा, "आज मैंने अपने करीबी दोस्त को खो दिया और मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। पंकज धीर बहुत ही स्नेही, जुनूनी थे और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। उन्होंने महाभारत में 'कर्ण' के किरदार से लोगों का दिल जीता। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने जिंदगी को खुल के जिया। कैंसर से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस पर ही वह जीत पाने के लिए दृढ़ थे। मैं जो भी करती थी, उसमें वह मेरे लिए सपोर्टिव थे और मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। जब भी मुझे उनकी जरूरत हुई, वह मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। मैं उनके सपोर्ट और उनकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में मिस करूंगी। दिल से मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी अनीता जी के साथ है, जो उनकी जिंदगी की रोशनी थीं"।
हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने भी पंकज धीर को याद करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पंकज धीर को "एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे रहने वाले एक अमेजिंग इंसान" बताया। उन्होंने लिखा, "पंकज अंकल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे रहने वाले एक अमेजिंग इंसान, आपको और हमारी वो मजेदार बातचीत और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे, आपकी आत्मा को शांति मिले, आंटी, निकेतन धीर और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति।"
