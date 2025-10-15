पंकज धीर के एक्टर बेटे को पता चल गया था पिता की होने वाली है मौत? चंद घंटो पहले ही किया था ये पोस्ट

पंकज धीर के बेटे कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थंगबली का किरदार निभाने वाले निकितन धीर हैं। उन्होंने ही पिता की मौत से 13 घंटे पहले यानी देर रात करीब एक बजे एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'जो सामने आ रहा है, उसे आने दो, जो सामने है, उसे रहने दो और जो गया, उसे जाने दो। एक शिव भक्त के रूप में कहता हूं, 'शिवरपनाम और आगे बढ़ो, वो आपका ध्यान रखेगा।' ऐसे में अब निकितन का ये पोस्ट देखते-देखते ही तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लोग उनके पिता की मौत से जोड़कर देख रहे हैं।