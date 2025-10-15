Patrika LogoSwitch to English

पंकज धीर के एक्टर बेटे को पता चल गया था पिता की होने वाली है मौत? चंद घंटो पहले ही किया था ये पोस्ट

Pankaj Dheer Passed Away: पंकज धीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मौत से कुछ घंटे पहले ही उनके बेटे जो खुद एक बड़े एक्टर है उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था जिससे कहा जा रहा है कि उन्हें पहले ही पिता की मौत का आभास हो गया था।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 15, 2025

Pankaj Dheer Son Nikitin Dheer Post

पंकज धीर की मौत से पहले बेटे निकितन ने किया था क्रिप्टिक पोस्ट

Pankaj Dheer Death: इंडस्ट्री में एक के बाद एक दुखद खबर आ रही है। फेमस एक्टर पंकज धीर ने कैंसर के चलते दुनिया छोड़ दी है। उनकी मौत 68 साल की उम्र में हुई है। ऐसे में पंकज धीर के बेटे एक्टर निकितिन धीर का एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पोस्ट निकितिन ने पिता की मौत से चंद घंटे पहले किया था। इस पोस्ट को पढ़कर लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे निकितन को पिता की मौत का आभास हो गया था।

पंकज धीर के बेटे निकितन का पोस्ट वायरल (Pankaj Dheer Death)

पंकज धीर के बेटे कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थंगबली का किरदार निभाने वाले निकितन धीर हैं। उन्होंने ही पिता की मौत से 13 घंटे पहले यानी देर रात करीब एक बजे एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'जो सामने आ रहा है, उसे आने दो, जो सामने है, उसे रहने दो और जो गया, उसे जाने दो। एक शिव भक्त के रूप में कहता हूं, 'शिवरपनाम और आगे बढ़ो, वो आपका ध्यान रखेगा।' ऐसे में अब निकितन का ये पोस्ट देखते-देखते ही तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लोग उनके पिता की मौत से जोड़कर देख रहे हैं।

निकिसन के पोस्ट पर लोगों के आए रिएक्शन (Pankaj Dheer Son Nikitin Dheer Post)

निकितन की पोस्ट सामने आने के बाद पंकज और निकितिन के फैंस रिएक्ट करने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि लगता है निकितिन को पहले से ही अनहोनी का अंदाजा हो गया था, वहीं कई लोगों का कहना है कि किसी बेटे के लिए ऐसी बात कहना कितना मुश्किल रहा होगा और उसने ये कहने से पहले कितना मन कठोर किया होगा। 

एक यूजर ने लिखा, “निकितिन को पहले ही पता चल गया था कि घर में अनहोनी होने वाली है।' दूसरे ने लिखा, "पंकज सर का जाना बड़ी क्षति है।” तीसरे ने लिखा, "भगवान परिवार को हिम्मत दे।”

