कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, बोले- जैसे ही बच्चा आएगा मैं…

विक्की कौशल ने अपने बेबी को लेकर दिया हिंट
Vicky Kaushal React On Katrina Kaif Delivery: बॉलीवुड में इन दिनों कई ऐसे सितारे हैं जिनके घर इस साल किलकारियां गूंजने वाली हैं। इस लिस्ट में जहां परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा हैं वही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि कपल पैरेंट्स बनने वाले हैं। ऐसे में दोनों के फैंस काफी खुश हैं और साथ ही विक्की कौशल की खुशी भी एक इवेंट पर साफ नजर आई। विक्की कौशल ने हाल ही में एक बातचीत में अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि वह पापा बनने को लेकर कितने उत्साहित हैं और बच्चा आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी।
विक्की कौशल ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "जैसे ही बच्चा आएगा, मैं शायद घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा।" उनकी बातों से साफ था कि वह इस नए सफर के लिए कितने तैयार और खुश हैं। वहीं विक्की कौशल ने बातों-बातों में हिंट दिया कि उनका बच्चा जल्द ही दुनिया में आने वाला है।
विक्की और कैटरीना ने सितंबर महीने में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को यह गुड न्यूज़ दी थी कि कैटरीना जल्द ही मां बनने वाली हैं। शादी के चार साल बाद उनके घर यह खुशी दस्तक देने वाली है। फैंस के साथ-साथ खुद कैटरीना भी इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
विक्की और कैटरीना के फैंस इस खबर से फूले नहीं समा रहे हैं। उनकी पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "वो दोनों बहुत अच्छे माता-पिता बनेंगे। कैटरीना हमेशा से बच्चा चाहती थीं, अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है।" दूसरे फैन ने लिखा, "दोनों के लिए बहुत खुश हूं। भगवान करे मां और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहें।"
