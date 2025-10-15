Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, बोले- जैसे ही बच्चा आएगा मैं…

Vicky Kaushal React On Katrina Kaif Delivery: एक्टर विक्की कौशल जल्द पिता बनने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद बताया है और एक बड़ा हिंट भी फैंस को दे दिया है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 15, 2025

Vicky Kaushal Big hint On Katrina Kaif

विक्की कौशल ने अपने बेबी को लेकर दिया हिंट

Vicky Kaushal React On Katrina Kaif Delivery: बॉलीवुड में इन दिनों कई ऐसे सितारे हैं जिनके घर इस साल किलकारियां गूंजने वाली हैं। इस लिस्ट में जहां परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा हैं वही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि कपल पैरेंट्स बनने वाले हैं। ऐसे में दोनों के फैंस काफी खुश हैं और साथ ही विक्की कौशल की खुशी भी एक इवेंट पर साफ नजर आई। विक्की कौशल ने हाल ही में एक बातचीत में अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि वह पापा बनने को लेकर कितने उत्साहित हैं और बच्चा आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी।

विक्की कौशल ने जाहिर की खुशी (Vicky Kaushal React On Katrina Kaif Delivery)

विक्की कौशल ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "जैसे ही बच्चा आएगा, मैं शायद घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा।" उनकी बातों से साफ था कि वह इस नए सफर के लिए कितने तैयार और खुश हैं। वहीं विक्की कौशल ने बातों-बातों में हिंट दिया कि उनका बच्चा जल्द ही दुनिया में आने वाला है।

विक्की कौशल ने बताया जल्द आने वाला है बेबी (Vicky Kaushal Katrina Kaif)

विक्की और कैटरीना ने सितंबर महीने में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को यह गुड न्यूज़ दी थी कि कैटरीना जल्द ही मां बनने वाली हैं। शादी के चार साल बाद उनके घर यह खुशी दस्तक देने वाली है। फैंस के साथ-साथ खुद कैटरीना भी इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।

फैंस ने लुटाया प्यार

विक्की और कैटरीना के फैंस इस खबर से फूले नहीं समा रहे हैं। उनकी पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "वो दोनों बहुत अच्छे माता-पिता बनेंगे। कैटरीना हमेशा से बच्चा चाहती थीं, अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है।" दूसरे फैन ने लिखा, "दोनों के लिए बहुत खुश हूं। भगवान करे मां और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहें।"

ये भी पढ़ें

अमिताभ बच्चन ने KBC विवाद के बीच लोगों से मांगी माफी, बोले- मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं…
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan got emotional

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

15 Oct 2025 01:41 pm

Published on:

15 Oct 2025 01:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, बोले- जैसे ही बच्चा आएगा मैं…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा…’ भाईजान का स्वैग देख फैंस ने दिए मजेदार कमेंट्स

'रैम्प वॉक कम, और मॉर्निंग वॉक ज्यादा लग रहा...' भाईजान का स्वैग देख फैंस ने किया कमेंट्स
बॉलीवुड

Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण की हुई मौत, कैंसर से बिगड़ गई थी हालत

Pankaj Dheer dies at 68
बॉलीवुड

मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं…’, भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे ने दिया ऐसा बयान

'मैं फुल नेपोटिज्म की औलाद हूं...', भाई-भतीजावाद पर चंकी पांडे दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं ‘कबाब में हड्डी’

बॉबी देओल के साथ हनीमून पर गईं थी ये खूबसूरत एक्ट्रेस, बताया कैसे बनीं 'कबाब में हड्डी'
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन ने KBC विवाद के बीच लोगों से मांगी माफी, बोले- मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं…

Amitabh Bachchan got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.