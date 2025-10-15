कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया बड़ा हिंट, बोले- जैसे ही बच्चा आएगा मैं…

Vicky Kaushal React On Katrina Kaif Delivery: बॉलीवुड में इन दिनों कई ऐसे सितारे हैं जिनके घर इस साल किलकारियां गूंजने वाली हैं। इस लिस्ट में जहां परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा हैं वही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि कपल पैरेंट्स बनने वाले हैं। ऐसे में दोनों के फैंस काफी खुश हैं और साथ ही विक्की कौशल की खुशी भी एक इवेंट पर साफ नजर आई। विक्की कौशल ने हाल ही में एक बातचीत में अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि वह पापा बनने को लेकर कितने उत्साहित हैं और बच्चा आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी।