अमिताभ बच्चन ने KBC विवाद के बीच लोगों से मांगी माफी, बोले- मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं…

अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट
Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के महानायक और रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC 17) के चलते इन दिनों अमिताभ बच्चन सुर्खियों में हैं। उनके साथ शो में कंटेस्टेंट बनकर आए बच्चे से काफी बदतमीजी की थी, जिसके बाद लोगों ने बच्चे और उसके माता-पिता को काफी ट्रोल किया था और अमिताभ बच्चन को लेकर उनके फैंस काफी परेशान भी हुए थे। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया है और लोगों से माफी मांगी है। उनका ये पोस्ट पढ़कर हर कोई हैरान रह गया, पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में खुद बिग बी ने सारी बात साफ कर दी।
अमिताभ बच्चन ने जो लोगों से माफी मांगी वह विवाद या किसी और वजह से नहीं हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन था इसी को लेकर उन्होंने फैंस से सॉरी बोला है। 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, "सबसे पहले तो उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन्होंने 11 अक्टूबर को मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें बदले में मुझसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मोबाइल अचानक गड़बड़ करने लगा है और मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। सभी के प्रति मेरा आभार और ढेर सारा प्यार।"
अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया था। दुनिया भर के करोड़ों फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं भेजीं थी, लेकिन इस बार हर साल की तरह अमिताभ का कोई जवाब नहीं आया तो उनके फैंस भी एक्टर से सवाल करने लगे थे। वहीं कई लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन शायद KBC में हुई उस बदतमीजी की घटना से परेशान या नाराज हैं, और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। अब जब उन्होंने पोस्ट किया, तो फैंस को असली वजह पता चली और उन्हें राहत मिली।
अमिताभ की इस पोस्ट पर लोगों ने मजेदार कमेंट भी किए। एक फॉलोअर ने लिखा, "अमिताभ के बर्थडे के चलते फोन भी हैंग कर जाता है।" दूसरे ने मजाकिया लहजे में लिखा, "सर मैं तो सोचता था कि मेरा ही मोबाइल पुराना है। आप भी पुराना वाला ही चला रहे हो अभी तक।" वहीं कई लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं सर, गैजेट्स में दिक्कत हो जाती है। वहीं, एक ने पूछा कि फिर कौन सा फोन लिया।?
