अमिताभ बच्चन ने KBC विवाद के बीच लोगों से मांगी माफी, बोले- मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं…

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के महानायक और रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC 17) के चलते इन दिनों अमिताभ बच्चन सुर्खियों में हैं। उनके साथ शो में कंटेस्टेंट बनकर आए बच्चे से काफी बदतमीजी की थी, जिसके बाद लोगों ने बच्चे और उसके माता-पिता को काफी ट्रोल किया था और अमिताभ बच्चन को लेकर उनके फैंस काफी परेशान भी हुए थे। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया है और लोगों से माफी मांगी है। उनका ये पोस्ट पढ़कर हर कोई हैरान रह गया, पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में खुद बिग बी ने सारी बात साफ कर दी।